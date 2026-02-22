Es tendencia:
Honduras

Mientras Dereck Moncada brilla en Colombia, sale a la luz el interés de otro club: “Recibió la oferta”

El exjugador de Olimpia está causando sensación en Colombia y ya suma cinco goles en siete partidos con el Inter de Bogotá.

José Rodas

Por José Rodas

Dereck Moncada anotó ante el Millonarios de Colombia en el triunfo 3-2 para el Inter de Bogotá.
El futbolista Dereck Moncada estuvo cerca de fichar por otro club antes de unirse al Inter de Bogotá, según reveló el exjugador Luciano Emilio, quien fue el encargado de ofrecerlo.

Emilio contó en el programa 5 Deportivo, que Dereck Moncada recibió una oferta formal del DC United; sin embargo, su representante optó por aceptar la oferta del club sudamericano.

ver también

“El jugador que sí fue aceptado fue Dereck Moncada. Conseguí una oferta para él en esta temporada presente para que se uniera al FC United. El chico es joven, pero es rápido. Recibió una oferta, pero su representante optó por otra oferta”, aseguró Luciano Emilio.

No es por el pasaporte

Al ser consultado sobre el por qué Honduras no está logrando exportar futbolistas, Emilio explicó que no se trata del pasaporte sino por la capacidad del jugador como la velocidad y habilidad de Dereck Moncada.

ver también

“No es que dejan de buscar por el pasaporte, si fuera así, no hubiera recibido oferta del DC United a un mes y medio atrás antes que se fuera al fútbol colombiano”, amplió sobre el ex jugador de Olimpia.

“Si los hijos de Maynor deciden jugar por Honduras y se consolidan un poco más, estamos bien de delanteros”, añadió el brasileño.

Cabe recordar que, en una reciente entrevista, Luciano Emilio reveló que José Mario Pinto fue ofrecido también al equipo de la MLS; sin embargo la operación no se concretó porque no era el perfil que buscaban.

