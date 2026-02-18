Saprissa lo dejó ir, llegó hace días a su nuevo equipo y ahora podría volver a cambiar de club: “Oferta”

Hace una semana, Sporting San Miguelito anunció con bombos y platillos el regreso de Gustavo Herrera después de su tan fugaz como turbulento paso por uno de los gigantes del fútbol centroamericano: Deportivo Saprissa.

“Tavitín” no cumplió con las expectativas que se depositaron en él con apenas 19 años. Anotó un gol en dieciocho partidos (catorce del Torneo Apertura 2025 y los cuatro restantes de la Copa Centroamericana) y fue fuertemente criticado por el saprissismo.

Por lo que los directivos de Sporting, el club dueño de su ficha, y Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo de Saprissa, convinieron que la mejor alternativa era interrumpir el préstamo antes de tiempo —inicialmente, era de un año—.

Así fue como Herrera volvió a entrenar con Sporting. Y cuando se creía que estaba todo listo para que diera el salto a New York RB II de la MLS Next Pro, terminó firmando por dos torneos cortos con los Rojinegros.

¿Gustavo Herrera se irá de Sporting SM?

Según adelantó el periodista Ricardo Icaza, el futuro de Gustavo Herrera podría dar un nuevo giro próximamente. Sucede que “Sporting SM habría recibido una oferta” por el joven ariete y ahora “se analiza si le dan salida o lo mantienen hasta el final de temporada”, escribió en X.

No se dieron más detalles sobre el equipo interesado en los servicios del ex Puebla, pero tranquilamente podría tratarse de uno del extranjero, pues en la anterior ventana de traspasos fue sondeado desde España y Azerbaiyán.

En lo que respecta a su actualidad deportiva, Herrera fue titular el miércoles en el debut de Sporting en el Torneo Apertura 2025. Jugó los 90 minutos y, por dicha para él, el encuentro finalizó en victoria 1-0 sobre Alianza FC.