En Colombia lo confirman: Dereck Moncada concreta el salto millonario que nadie en Honduras vio venir

Dereck Moncada es la gran sensación del fútbol de Colombia con apenas 18 años. El hondureño se ha convertido en la figura de Internacional de Bogotá, equipos que es líder con 17 puntos en 8 años.

Moncada ha sido el hombre diferente y ha sumado cinco goles en siete partidos disputados, su impacto ha sido inmediato tras irse gratis de Olimpia.

De extremo en Olimpia a jugar en un nuevo puesto y explotar su faceta goleadora

Luego de ganar la Copa 40 con los Leones, Moncada llegó a Colombia y su entrenador Ricardo Valiño lo comenzó a colocar de mediapunta y con más llegada al área para marcar y lo ha hecho.

Moncada pertence a Necaxa que prestó al Inter, esto se pactó por un año con opción de compra de 600.000 dólares por el total de sus derechos deportivos. La idea inicial del Inter era ejecutar esa opción en diciembre. Sin embargo, la explosión del jugador cambió todos los planes.

¿Cuánto hay que pagar por Dereck Moncada?

El diario Futbolete ha dado a conocer el nuevo precio de Moncada esto sumado a la información Diego Rueda en Caracol Radio.

La cifra que empieza a instalarse como base de negociación es de 4 millones de dólares, número que marcaría una de las ventas más altas recientes para un club emergente de la primera división de Colombia y un negocio redondo para Olimpia quien recibirá por derechos de formación.

Desde Inglaterra hay interés por Dereck Moncada

Hay dos equipos interesados des la segunda división de Inglaterra, los cuales han pedido que se fije el precio de Moncada, que ahora conocemos que es de 4 millones de dólares.

Desde Brasil también ha llegado interés, por lo que Dereck deberá tomar una decisión avalada por Necaxa, dueño de su ficha al que llegó gratis.