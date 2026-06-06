El nuevo anuncio de Kenneth Vargas luego de ser borrado de Alajuelense por indisciplina

El futbolista que aún pertenece a Alajuelense se refirió al momento que está atravesando después de sus errores.

Kenneth Vargas fue uno de los apartados de La Sele y posteriormente de la planilla de la Liga Deportiva Alajuelense. El futuro del extremo manudo quedó a la deriva, ya que está a préstamo desde el Hearts de Escocia, club con el que mantiene contrato hasta 2029.

Hasta el momento, la directiva de Alajuelense no se pronunció sobre lo que pasará con su situación, pero la idea del club es cortar la cesión para que regrese a Europa y el equipo dueño de su ficha se haga cargo.

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En medio de esta incertidumbre, el ex Herediano dejó un sorpresivo anuncio a través de su historia de Instagram. Vargas utilizó una frase religiosa que hace alusión especialmente a momentos de consuelo o superación personal en este contexto.

“Todo en el tiempo de Dios“, fueron las palabras que compartió Kenneth en su cuenta. Con este mensaje, el extremo rojinegro se dice a sí mismo que debe tener paciencia y que todo llegará cuando sea el debido momento.

Historia de Kenneth Vargas.

Alejandro Bran también saldrá de Alajuelense

El otro que fue separado del plantel fue Alejandro Bran. Su situación es diferente porque pertenece a Alajuelense, que desembolsó una buena suma de dinero para comprarlo en su momento al Minnesota United. Por este motivo, rescindirle el vínculo sería una gran pérdida para las arcas del club.

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La postura que tiene la directiva con Bran es que salga cedido al exterior para no reforzar a rivales directos. Además, este préstamo incluiría una opción de compra para que el nuevo club pueda hacerse de su ficha y definitivamente deje de pertenecer a la Liga.

En resumen

Kenneth Vargas fue apartado de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense.

fue apartado de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense. El extremo pertenece al Hearts de Escocia , con contrato firmado hasta 2029.

, con contrato firmado hasta 2029. El volante Alejandro Bran también fue separado del plantel y saldrá cedido al exterior.