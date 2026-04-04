Mientras Keyrol define su futuro, en Inglaterra toman firme determinación con Keyvan Figueroa

Las decisiones de Keyrol Figueroa podrían cambiar por completo su futuro en tan solo unos meses. El jugador tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026, mientras la Selección de Honduras lo busca para el nuevo proyecto con José Francisco Molina.

Mientras eso ocurre, en la academia del Burnley ya comienzan a tomar decisiones con el futuro de Keyvan Figueroa, hermano deKeyrol Figueroa, cuyo padre es el legenario defensa hondureño, Maynor Figueroa.

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Y es que, Keyvan de 14 años de edad se ha convertido en el capitán de las inferiores del Burnley y hasta cambió de posición dentro del terreno de juego.

Cabe recordar que Keyvan Figueroa inició jugando como delantero en las inferiores del Houston Dynamo, pero durante los últimos meses ha destacado como defensa central, al igual que lo hizo su padre.

Sus 1.84 metros de estatura le ha permitdo ubicarse en la central, destacando por su físico, madurez y sus trazos largos que hacen recordar a los momentos de Maynor Figueroa en Wigan.

Keyvan Figueroa sigue sumando enteros en la defensa de las inferiores del Burnley. Foto: Sandra Norales.

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La reunión con Francis Hernández y José Molina

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El próximo 17 de abril la familia Figueroa-Norales se reunirá con el entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina y el director deportivo Francis Hernández para presentarles el nuevo proyecto.

Los hermanos Figueroa son los principales objetivos de Francis Hernández; sin embargo, el directivo hará una gira por diferentes países de Europa para reclutar a jóvenes con pasaporte hondureño.