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¿Cuándo podría debutar Keyrol Figueroa con la Selección de Honduras?

Keyrol Figueroa hizo oficial su incorporación a la Selección de Honduras y ya hay posible fecha para su debut con el combinado absoluto.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyrol Figueroa formará parte de la Selección de Honduras tras hacerlo oficial. Foto: ChatGPT.
Keyrol Figueroa formará parte de la Selección de Honduras tras hacerlo oficial. Foto: ChatGPT.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció este lunes la incorporación de Keyrol Figueroa a la Selección absoluta tras gestiones realizadas por el director deportivo Francis Hernández.

El jugador de 19 años dejó de lado la idea de representar a Estados Unidos y ahora se une al sueño con de La H con José Francisco Molina como su director técnico.

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Tras el anuncio, saltan las preguntas y una de ellas es: ¿cuándo podrá debutar Keyrol Figueroa con la Selección de Honduras? y la respuesta podría llegar antes de lo esperado.

Momento del encuentro de la familia figueroa con Francis Hernández y José Francisco Molina. Foto: FFH.

Momento del encuentro de la familia figueroa con Francis Hernández y José Francisco Molina. Foto: FFH.

Y es que, el jugador del Liverpool podría recibir su primera convocatoria con la Selección Mayor en las siguientes semanas para encarar la fecha FIFA en la que Honduras ya oficializó el juego ante Argentina.

En ese sentido, el debut de Keyrol podría debutar con La H el próximo 6 de junio en el Kyle Field de Texas, en Estados Unidos ante la actual campeona del mundo.

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Datos relevantes

  • Keyrol hizo oficial que jugará para la Selección de Honduras.
  • La gestión de Francis Hernánde y José Francisco Molina fue de vital importancia para que tomara la decisión.
  • Su debut podría darse en la fecha FIFA de junio.
  • El jugador tiene que resolver su futuro a nivel de clubes tras culminar contrato con el Liverpool.

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