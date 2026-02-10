Es tendencia:
Honduras vs. Bermudas: dónde ver y qué necesita la H para clasificar al Mundial Sub-17

Los catrachos buscarán en casa ante Bermudas un resultado que los deposite en al próximo Mundial Sub-17 en Qatar.

Por Marcial Martínez

Honduras vs. Bermudas: Premundial Sub-17
© Estadio Francisco MorazánHonduras vs. Bermudas: Premundial Sub-17

Honduras juega en casa un partido clave ante Bermudas por el Grupo H del Premundial Sub-17 de Concacaf 2026. La H llega con el control en sus manos: está arriba por su victoria ante Guyana, pero todavía debe dar el último paso para asegurar el primer lugar del Grupo H, único que entrega el boleto al Mundial Sub-17.

Cuándo juegan Honduras vs. Bermudas

  • Partido: Honduras vs. Bermudas (Grupo H)
  • Fecha: miércoles 11 de febrero
  • Hora: 19:00 (San Pedro Sula)
  • Estadio: Francisco Morazán

Dónde ver Honduras vs. Bermudas en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan a la última fecha del Grupo H

  • Bermudas cayó 0-1 ante Guyana en su debut.
  • Honduras venció 4-2 a Guyana, remontando un partido que se le había puesto cuesta arriba.
  • Antes del inicio del Premundial fue descalificado Surinam, por lo que el Grupo H quedó compuesto por tres equipos.

Qué necesita Honduras para ir al Mundial de Qatar

Para la Bicolor, el camino más directo es claro: si gana o empata, se asegura el primer lugar, porque ya le ganó el duelo directo a Guyana (su perseguidor inmediato). El ganador del grupo se clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar.

