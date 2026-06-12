Adam Bareiro, una de las figuras de Boca Juniors en este 2026, no estará disponible para Paraguay en el debut ante Estados Unidos por el Mundial 2026.

Adam Bareiro no juega en el debut de Paraguay ante Estados Unidos por el Mundial 2026 porque no fue incluido en la lista final de convocados de Gustavo Alfaro. El delantero de Boca Juniors quedó fuera de la nómina definitiva de la Albirroja y, por eso, no está disponible para el estreno mundialista en Los Ángeles.

La ausencia de Bareiro no tuvo que ver con una decisión estrictamente futbolística, sino principalmente con su estado físico. El atacante de 29 años sufrió una lesión muscular jugando para Boca ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura, y ese problema terminó condicionando sus chances de llegar en plenitud a la Copa del Mundo.

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Bareiro padeció un doble desgarro, con molestias en la zona del aductor y el abdomen. La lesión lo obligó a perderse el tramo final del semestre con el Xeneize y también redujo al mínimo sus posibilidades de meterse entre los 26 nombres elegidos por Alfaro para representar a Paraguay en el Mundial 2026.

Bareiro no entró en la lista de 26 convocado de Alfaro para el Mundial 2026 (Getty Images).

El propio DT explicó la situación antes del torneo y reconoció que Bareiro venía teniendo un muy buen semestre, remarcando incluso que “se había ganado el derecho” a estar en consideración, pero que la lesión terminó quitándole esa posibilidad en el momento decisivo de la convocatoria.

La reacción de Adam Bareiro

Bareiro rompió el silencio en sus redes sociales a horas del debut de Paraguay. “Dejé pasar 4 semanas y 5 días para escribir estas palabras. Al principio me pregunté muchas veces: ‘¿Por qué ahora?’. Pero con el paso de los días entendí que la pregunta correcta era otra: ‘¿qué puedo hacer ahora para volver mejor?”, escribió en sus redes sociales.

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“Situaciones como esta me hacen valorar aún más a las personas que tengo a mi lado. A mi familia, que nunca me suelta la mano y me da fuerzas cada día, y a todos los profesionales que me acompañaron, tanto en el trabajo físico como en lo mental. Hoy me siento feliz y agradecido de estar donde estoy, de poder disfrutar lo que hago y de seguir creciendo en cada paso del camino. No pudimos cumplir algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero eso no va a definirnos ni hacernos quedar con eso. Estoy trabajando, cuidándome y preparándome para volver lo antes posible, de la mejor manera“, agregó el ex River Plate y San Lorenzo.

El descargo de Adam Bareiro vía redes sociales (Instagram).

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Así, Adam Bareiro seguirá desde afuera el estreno de Paraguay ante Estados Unidos, mientras trabaja para regresar en Boca y volver a ponerse a disposición de la Albirroja.

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En síntesis

Adam Bareiro no juega porque no fue convocado por Paraguay para el Mundial 2026.

El delantero sufrió un doble desgarro jugando con Boca Juniors y no llegó físicamente.

Tras quedar afuera, dejó un mensaje de apoyo a sus compañeros y aseguró que alentará desde otro lugar.