Unafut genera polémica: la modificación del reglamento que beneficiaría a Saprissa y Herediano

La regla Sub-21 volvió a instalarse en el centro de la polémica en el fútbol costarricense, pero esta vez con un condimento que no pasa desapercibido. La discusión ya no es solo deportiva o formativa, sino también competitiva. Y en medio del Clausura 2026, la posible modificación del reglamento por parte de Unafut empieza a generar lecturas incómodas.

Varios clubes han tenido problemas para cumplir con los minutos exigidos, pero hay dos casos que destacan por el contexto en el que están: Saprissa y Herediano. Ambos peleando arriba en la tabla, pero al mismo tiempo lidiando con una regla que amenaza con quitarles puntos en plena definición del torneo.

El cambio de reglamento que analiza la Unafut

En ese escenario, la reunión entre dirigentes y UNAFUT dejó una frase que encendió el debate. Gustavo Chinchilla confirmó que la intención es eliminar la regla Sub-21 tal como existe actualmente y reemplazarla por un nuevo modelo. Una decisión de fondo que cambia completamente el panorama.

En tono paródico, mientras algunos equipos hacían cuentas con calculadora en mano, ahora aparece la posibilidad de que el examen cambie antes de que termine el curso. Y eso, inevitablemente, genera sospechas.

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Porque si hay equipos que podrían verse beneficiados con este giro, son justamente Saprissa y Herediano. Ambos han tenido complicaciones para alcanzar los minutos y, de no cumplir, se exponen a sanciones que podrían costarles puntos clave en la lucha por el título.

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Eso sí, hay un detalle importante que no se terminó de aclarar. Todo apunta a que este cambio no sería inmediato, sino que podría aplicarse a partir del próximo torneo. Una diferencia clave que, por ahora, mantiene la presión sobre los clubes en este cierre.

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Aun así, el simple hecho de que la modificación esté sobre la mesa ya genera ruido. Sobre todo en un contexto donde cada punto vale oro y cualquier decisión reglamentaria puede inclinar la balanza.

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En el caso de Herediano, además, la situación no es nueva. El Team ha sido uno de los equipos que históricamente más ha sufrido con esta regla, por lo que un cambio en el formato le vendría bien incluso más allá de este torneo.

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La discusión está abierta y promete seguir escalando. Porque cuando una norma cambia en medio de la competencia, el debate deja de ser técnico y pasa a ser inevitablemente político. Y en el fútbol tico, eso siempre termina generando ruido.

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