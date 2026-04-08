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Eliminan el Torneo de Copa en Costa Rica: los motivos por el que dejará de jugarse después de cuatro años

Pese a que volvió hace menos de 4 años, el Torneo de Copa no se jugará más y estos son los motivos que explican esta decisión.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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El Torneo de Copa se dejará de jugar.
© ESPNEl Torneo de Copa se dejará de jugar.

En el fútbol de Costa Rica hay decisiones que pasan desapercibidas hasta que dejan de jugarse. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el Torneo de Copa, un certamen que había regresado en 2022 con la intención de darle más ritmo y competencia al calendario, pero que ahora tiene los días contados.

La reunión entre los directivos de los clubes y UNAFUT dejó varias conclusiones importantes, pero una de las más llamativas fue la eliminación de este torneo. Una decisión que, aunque se venía comentando en voz baja, terminó confirmándose y generando reacciones en distintos sectores.

El Torneo de Copa no se jugará más

El dato no es menor. El Torneo de Copa apenas duró cuatro años desde su regreso y ya quedó fuera de la planificación oficial. En tono paródico, fue un torneo que volvió con bombos y platillos, y se fue casi sin despedirse.

Gustavo Chinchilla, gerente general de Sporting FC, fue uno de los que explicó los motivos detrás de la decisión. Y lejos de apuntar a lo deportivo, dejó claro que el problema pasa por otro lado: el calendario.

¿Por qué el Torneo de Copa no se jugará más?

“Se tomó una decisión con respecto a la eliminación del Torneo de Copa. Lo bueno es que teniendo a Ronald González acá podíamos ver el calendario completo con los microciclos y todo ese tipo de cosas de selecciones nacionales”, comentó, evidenciando que la planificación general pesó más que la continuidad del torneo.

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El punto clave está en la saturación de fechas. Entre el campeonato local, las fases finales, los compromisos internacionales y ahora los microciclos de selección en distintas categorías, el margen para incluir otra competencia simplemente no existe.

En tono casi irónico, el Torneo de Copa terminó siendo víctima de su propio contexto. No fue el nivel, no fue el interés, fue el tiempo. O mejor dicho, la falta de él.

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Así, el fútbol tico pierde una competencia que intentaba sumar, pero que nunca terminó de consolidarse. Y mientras los clubes ajustan agendas y prioridades, queda claro que, hoy por hoy, en Costa Rica no gana el que más juega… sino el que mejor se adapta al calendario.

Datos Claves

  • Gustavo Chinchilla confirmó la eliminación definitiva del Torneo de Copa tras solo cuatro años vigente.
  • La decisión responde a la saturación del calendario y la prioridad de los microciclos de selección.
  • El gerente general de Sporting FC explicó que la falta de fechas imposibilita mantener la competencia.
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