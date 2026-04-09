Edrick Menjívar destapa la bomba más esperada y confirma el jugador que regresaría a la Selección de Honduras

La Selección de Honduras ha comenzado un nuevo proceso bajo el mando de José Francisco Molina, y uno de sus grandes pilares para clasificar al Mundial 2030 es Edrick Eduardo Menjívar Johnson (33 años).

El guardameta, quien ya se había retirado de la Bicolor, regresó tras ser convencido por el director deportivo Francis Hernández y se perfila como el titular indiscutible para las Eliminatorias. Una prueba de ello fue el partido amistoso que disputó ante Perú, que terminó 2-2.

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Menjívar es titular en su club, Olimpia, desde hace mucho tiempo y es una voz autorizada para hablar sobre la Selección. Por ello, fue preguntado sobre un jugador en particular, que la afición pide a gritos: Andy Najar.

El lateral derecho está destacando en el Nashville SC de la MLS, y Menjívar destapó la bomba al confirmar que Andy está considerando regresar, lo que sorprendió a muchos, ya que el propio Najar había afirmado anteriormente que se retiraba de la Bicolor.

Edrick Menjívar confirma que Andy Najar podría volver

Edrick Menjívar comentó que ha conversado con Andy para que regrese, ya que su excelente nivel en Estados Unidos podría aportar mucho al proyecto de José Francisco Molina.

“Yo le dije que tiene que volver, no por nada está jugando en la MLS y lo está haciendo bien. En todos los partidos que juega, sale como figura, algo bueno estará haciendo, y si puede aportar a la Selección, sería excelente que regrese”, aseguró Menjívar.

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¿Hablaste con él?: “Él lo está pensando, dice el ‘cabezón’, y ojalá se dé. Está esperando que Francis Hernández lo invite a tomar el ‘cafecito’, pero él no lo invita, es duro el muchacho”.

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Todo Honduras se ilusiona con el regreso de Andy Najar, un futbolista que siempre rindió con la Bicolor y es el único de esta generación que puede presumir haber jugado en el último Mundial al que Honduras clasificó, Brasil 2014.

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En resumen:

Edrick Menjívar confirmó haber hablado con Andy Najar para que regrese a la Selección de Honduras.

Andy Najar está considerando regresar y ser parte del proyecto de José Francisco Molina.

Honduras se ilusiona con el regreso de Andy Najar, un futbolista que siempre rindió con la Bicolor.

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