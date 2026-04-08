“No fue”: Eduardo Espinel rompe el silencio y revela por qué Jerry Bengtson no jugó con Olimpia

Luego del sufrido triunfo de Olimpia sobre Victoria (2-1), el entrenador Eduardo Espinel se presentó a la rueda de prensa en la que fue consultado sobre las ausencia de Jerry Bengtson en los últimos dos encuentros.

Y es que la directiva del club Olimpia determinó que el atacante entrene por separado tras decidir no viajar a New Orleans en Estados Unidos, donde el club Merengue encaró un amistoso ante Motagua.

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Bengtson no fue convocado para el juego ante los Lobos de la UPNFM y tampoco considerado para el partido ante la Jaiba Brava, esto como parte del castigo que también incluye una sanción económica.

Aunque Espinel niega que Bengtson está castigado, desde el mismo club confirmaron a Fútbol Centroamérica que el goleador sí fue sancionado.

En conferencia de prensa, el uruguayo fue consultado si existe ruptura entre el cuerpo técnico y los delanteros Yustin Arboleda y Jerry Bengtson a lo que respondió con contudencia.

La respuesta de Eduardo Espinel

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“Totalmente falso. Se han hecho evaluaciones físicas con Jerry Bengtson y Yustin Arboleda”, dijo Espinel, aunque la respuesta no convenció a los medios de comunicación presentes en la conferencia.

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“Jerry estuvo varios días sin entrenar, no fue a Estados Unidos y bueno, está agarrando la forma física. Y Yustin viene de una pequeña lesión, está recuperando. Si todo marcha bien, podría estar a la orden para el clásico ante Motagua”, agregó.

“Estamos deseando que Bengtson también llegue, son jugadores que no solamente aportan en el campo, aportan desde la banca, son jugadores importantes. Veremos en estos días, tienen que trabajar con el grupo, esa es la duda que tenemos si van a poder estar o no”, cerró.