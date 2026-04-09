A Fidel Escobar le preguntaron si quiere ir al Mundial 2026 y su respuesta tomó por sorpresa a Panamá

Aumenta la expectativa por el regreso de Fidel Escobar, luego de que Deportivo Saprissa anunciara que el jugador de la Selección de Panamá ya se reincorporó a los entrenamientos del club y estará a disposición de Hernán Medford.

Vale la pena recordar que Fidel Escobar estuvo fuera de acción durante 88 días debido a una lesión en la espalda sufrida el 12 de enero de 2026, lo que le impidió disputar 18 partidos con Deportivo Saprissa.

En ese contexto, el jugador de la Selección de Panamá fue consultado por Teletica.com sobre su deseo de disputar el Mundial 2026, y su respuesta sorprendió a los aficionados canaleros.

ver también El mensaje de Fidel Escobar que conmueve a Saprissa y a Panamá tras superar la lesión que lo tuvo 109 días lejos de las canchas

¿Fidel Escobar quiere jugar el Mundial 2026?

Fidel Escobar dejó claro que sí sueña con disputar el Mundial 2026, pero también mostró una postura serena y realista al señalar que antes de pensar en la Selección debe enfocarse en recuperar su mejor nivel con su club.

Fidel Escobar con el Deportivo Saprissa

“El sueño desde niño siempre cuando uno juega fútbol, es estar ahí en una Copa del Mundo, lo viví en el 2018, y ahora es mi segunda oportunidad en la eliminatoria, clasificamos, pero sí, mi sueño es el mismo, estar en un segundo Mundial, pero primero tengo que prepararme bien“, aseveró Escobar.

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“No significa que, por haberme recuperado, ya vaya a estar en la Selección o en el Mundial. Al final hay una lista y la decisión la toma el técnico. Obviamente, mi sueño es jugar otro Mundial, pero primero tengo que prepararme bien en mi club“, compartió Fidel Escobar para Teletica.com.

¿Thomas Christiansen ha hablado recientemente con Fidel Escobar?

Escobar reveló para Teletica que sí sostuvo una conversación reciente con Thomas Christiansen, aunque aclaró que el diálogo se centró en su recuperación y estado físico tras la lesión, y no en temas relacionados con la Selección de Panamá. Además, indicó que desde ese contacto no han vuelto a comunicarse.

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“Sí hablé con él el mes pasado, antes de que se fueran para Sudáfrica. Me preguntó cómo iba con la recuperación y cómo me sentía de la espalda, que es una lesión muy delicada. Incluso lo comentó en una entrevista en Panamá“, comentó.

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“Hablamos de eso, de cómo me he venido recuperando poco a poco, pero no de la Selección como tal, sino más en lo personal y en lo anímico. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar“, finalizó Fidel Escobar.

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