Jugó en Saprissa, se fue para sumar minutos, ahora es una de las figuras del torneo y reconoció tener varias ofertas: “Acercamientos”

En medio de un Clausura 2026 que ha dejado varias historias inesperadas, una de las más llamativas vuelve a poner el foco en un nombre que supo pasar casi en silencio por Deportivo Saprissa. Porque mientras el torneo entra en su etapa decisiva, aparece un protagonista que encontró su lugar lejos de Tibás y que hoy se posiciona como una de las figuras del campeonato.

El recorrido no fue sencillo para Kevin Briceño. Jugó en Saprissa entre 2014 y 2020, el arquero nunca logró consolidarse como titular y terminó tomando una decisión clave para su carrera: salir en busca de minutos. Primero fue Jicaral Sercoba y luego Club Sport Cartaginés, donde finalmente encontró continuidad y protagonismo.

Hoy, con Cartaginés instalado en semifinales, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena, pero por razones muy distintas a las de sus primeros años. Briceño no solo es titular indiscutido, sino que además se ha convertido en un pilar de un equipo que supo responder cuando más lo necesitaba. Y ese rendimiento ya empezó a generar movimientos en el mercado.

Briceño reconoció tener varias ofertas

El propio guardameta lo confirmó sin rodeos tras la clasificación: “Yo tengo contrato hasta diciembre, pero ahorita estoy tranquilo, por ahí ya he tenido acercamientos de algunos equipos. Pero, obviamente, al Cartaginés le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, me dieron mucho durante todos estos años y estoy muy agradecido por eso. Y nada, ahora nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentar lo que resta del campeonato”.

El mensaje deja una doble lectura. Por un lado, reconoce que su nivel despertó interés en otros clubes; por el otro, deja claro que su prioridad hoy está en lo deportivo y en cerrar de la mejor manera un torneo donde el equipo logró romper varias barreras. No es casualidad: Briceño está a las puertas de disputar su quinta semifinal con el conjunto brumoso, una cifra que habla de su constancia y crecimiento.

Kevin Briceño tiene varias ofertas. (Foto: Cartaginés)

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Además, el arquero hizo un balance de su etapa en Cartaginés, donde destacó que el saldo ha sido mayoritariamente positivo, pese a algunos tropiezos puntuales: “Yo creo que son más las cosas positivas que negativas; obviamente, hay antecedentes. Creo que estando yo acá, nos pasó las dos veces contra Sporting. Pero los demás equipos también se preparan. No eran partidos fáciles, donde pensamos que tal vez podíamos dar el paso y no lo dimos. Igualmente, creo que el enfoque más que todo fue en lo positivo que hemos logrado”.

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En ese contexto, su presente contrasta con aquel pasado en Saprissa, donde la falta de oportunidades lo obligó a cambiar de rumbo. Hoy, con confianza y continuidad, Briceño demuestra que aquel paso al costado terminó siendo el impulso que necesitaba para consolidarse en la élite del fútbol costarricense.

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Datos Claves

El guardameta Kevin Briceño militó en el Deportivo Saprissa entre los años 2014 y 2020.

militó en el entre los años 2014 y 2020. Kevin Briceño tiene contrato vigente con el Club Sport Cartaginés hasta diciembre de 2026.

tiene contrato vigente con el hasta diciembre de 2026. El portero disputará su quinta semifinal con el equipo brumoso tras confirmar ofertas de otros clubes.