Marlon Licona toma postura sobre su futuro en Motagua y su respuesta deja en evidencia a Javier López

El guardameta sumó un nuevo título con Motagua, pero su futuro en el club sigue en vilo y él ya dejó clara su postura para la siguiente temporada.

Marlon Licona podría convertirse en una de las bajas de Motagua de cara a la siguiente temporada tras haber conseguido el título 20del Ciclón Azul en el Clausura 2026, copa que lo convirtió en el jugador más ganador en la historia del club.

En recientes declaraciones tras coronarse campeón, Licona aclaró que posee contrato con Motagua y su deseo es poder seguir; sin embargo, el guardameta de 35 años puso una condición que deja expuesto al entrenador Javier López.

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El reporte del periodista Álvaro de la Rocha revela que las “Águilas” le hicieron una oferta de renovación a Marlon Licona, pero el jugador desea tener regularidad, misma que no tuvo el torneo anterior en el que Luis Ortíz se convirtió en el arquero titular.

“Licona duda de su continuidad en el Ciclón ya que quiere tener minutos de juego”, revela el reporte. Con ese escenario, y sin López poder garantizarle la titularidad, el portero tendría pie y medio fuera de la institución.

De confirmarse su salida, Licona se convertiría en la segunda baja junto a Marcelo Santos, cuyo contrato culminó con el club y la directiva habría decidido no extender su vínculo con el defensor.

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Entre tanto, el director deportivo Emilio Izaguire confirmó a Deportes TVC que buscarán reforzarse con un defensor, un extremo zurdo y un volante mixto para pelear por la Liga Nacional, Supercopa y Copa Centroamericana.

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