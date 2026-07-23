Emanuel Hernández dice lo que pocos se animan en Olimpia tras derrotar a Motagua: “Comimos mucha mie…”

El defensor fue uno de los que dio la cara tras la victoria de Motagua en la Supercopa de Honduras 2026. Dijo lo que pocos se animan

Olimpia derrotó 1-0 a Motagua y se quedó con la primera edición de la Supercopa Hondubet 2026. Un solitario tanto de Emanuel Cuello fue suficiente para ganar el título.

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Uno de los que dio declaraciones tras el juego fue Emanuel Hernández, defensor uruguayo que lleva mucha experiencia dentro del club.

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Hernández habló del sufrimiento que ha pasado el grupo con tanta crítica y que ahora comienzan con pie derecho.

Lo que dijo Emanuel Hernández

“El campeonato pasado no lo pude terminar con mis compañeros, eso me dolió un montón y hoy pudimos volver a salir campeones con esta banda que se lo merece porque cada vez entrena y tiene humildad”.

¿Una de las claves es la solidez defensiva?

“Sí, cuando tuvimos que defender, lo hicimos; estoy muy contento con el grupo, porque ha comido mucha mierda, pero tenemos huevos y vamos para adelante”.

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¿Qué mensaje le deja a la afición?

“Que nos vamos a jugar la vida, cueste lo que cueste; que nos apoyen como siempre lo hacen. Ves a los nuevos refuerzos y estaban como locos por salir campeones, estamos muy contentos”.