Luis Suárez impacta a toda Honduras con la inesperada confesión sobre las muertes de Arnold Peralta y Juan Carlos García: “No les agradecí”

Luis Fernando Suárez es muy recordado en Honduras por aquella histórica clasificación que le dio al país para el Mundial 2014 en Brasil. Esta fue la última Copa del Mundo a la que la selección Bicolor asistió, por lo que su nombre está grabado en el corazón de los catrachos.

Posteriormente clasificó a Costa Rica, pero de Honduras siempre habla con cariño: su comida favorita fueron las baleadas, está enamorado de Roatán, y muchos otros detalles más.

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En una reciente entrevista, el entrenador colombiano recordó una situación trágica que marcó al fútbol hondureño: las muertes de Arnold Peralta y Juan Carlos García, dos futbolistas que formaron parte de su proceso.

“No les agradecí”: la confesión de Luis Suárez sobre Arnold Peralta y Juan Carlos García

“Recuerdo dos situaciones de las cuales lloré después de lo que ocurrió. Fue cuando mataron a Arnold Peralta y cuando Juan Carlos García murió. Cuando supe de eso, me dio mucha tristeza, y más aún cuando supe cómo mataron a Peralta, eso me dolió aún más. Pero lo que más me dolió fue no haberles agradecido lo que hicieron por mí”, confesó Luis Suárez en una reciente entrevista.

Y continuó: “Desde esa vez aprendí que cada vez que me encuentre con una persona que haya tenido que ver con esas vivencias, le voy a decir gracias por haber compartido conmigo y por ayudarme a crecer. Agradezco mucho a la gente que me ha hecho crecer.”

Con estas palabras, Luis Suárez ha dejado impactada a toda Honduras, ya que las muertes de estos dos futbolistas fueron un golpe muy fuerte para el país en su momento, y siempre serán recordados con cariño.

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¿De qué murió Juan Carlos García?

El futbolista hondureño falleció el 8 de enero de 2018 a los 29 años debido a leucemia. El exmundialista (Brasil 2014) y lateral izquierdo luchó contra esta enfermedad durante casi tres años, tras ser diagnosticado en 2015 mientras jugaba para el Wigan Athletic en Inglaterra.

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Juan Carlos García fue una figura destacada de la selección de Honduras, y es recordado por su gol de chilena contra Estados Unidos en la eliminatoria mundialista.

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Jugó para Marathón y Olimpia en Honduras, y en el extranjero para el Wigan (Inglaterra) y Tenerife (España).

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¿De qué murió Arnold Peralta?

El centrocampista de la selección de fútbol de Honduras, Arnold Peralta, de 26 años, fue asesinado la noche del jueves 11 de diciembre de 2015 en la salida de un centro comercial en su país.

Peralta es recordado por su paso por equipos como Vida, Olimpia y el Rangers de Escocia, donde incluso ganó títulos.

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En resumen: