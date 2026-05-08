Kervin Arriaga se aferra a la salvación: la buena noticia que consiguió Levante en la Liga Española

La Liga Española está que arde en la zona baja y el Levante de Kervin Arriaga tiene grandes chances tras ganar a Osasuna.

El Levante de Kervin Arriaga logró una victoria agónica de 3-2 ante Osasuna gracias a un gol de Etta Eyong en el minuto 90. El camerunés conectó un certero cabezazo que permite al equipo valenciano mantener viva la esperanza de la permanencia.

El inicio fue catastrófico para los locales, quienes encajaron el 0-1 apenas al minuto tres tras un insólito autogol de Toljan. Poco después, en el minuto 11, Ante Budimir aumentó la ventaja para la visita aprovechando un grave desajuste defensivo.

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La reacción levantinista llegó antes del descanso de la mano de Víctor García, quien firmó un doblete relámpago. El extremo anotó en los minutos 35 y 37, devolviendo la igualdad al marcador en un duelo cargado de emociones.

Osasuna se complicó definitivamente tras la expulsión de su portero, Sergio Herrera, al cierre de la primera mitad. El guardameta vio la roja por tocar el balón con la mano casi en el centro del campo.

Con superioridad numérica, el Levante asedió la portería de Aitor Fernández durante todo el segundo tiempo. Los locales estrellaron balones en los postes y exigieron al máximo a la defensa visitante antes del gol final.

Para el próximo encuentro crucial por la salvación, el Levante recibirá una noticia positiva con el retorno de Kervin Arriaga. Su presencia en el mediocampo fortalecerá al esquema.

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Este triunfo en los minutos finales deja al equipo de Luis Castro con opciones matemáticas de seguir en la categoría. Por su parte, Osasuna cede terreno en su aspiración por alcanzar los puestos de competiciones europeas.