Lo hacen oficial: Marathón define futuro de Pablo Lavallén ante la crisis de indisciplina de sus jugadores

El Marathón está tomando decisiones firmes ante los actos de indisciplina ocurridos en la previa del juego ante Platense que acabó con derrota para los dirigidos por Pablo Lavallén.

Al entrenador argentino se le vence el contrato al cierre del Clausura 2026 y el presidente de Marathón, Daniel Otero, ya confirmó cuál será el futuro en el banquillo del Monstruo Verde.

ver también Motagua pone de rodillas a Centroamérica con la noticia que ni Olimpia, Alajuelense o Saprissa pueden presumir

“A él se le vence el contrato este torneo, pero ya hemos hablado con él y la idea es renovarlo”, dijo Otero en entrevista con Hora Cero.

De esa forma, Marathón confirma que el DT sudamericano seguirá al frente del club, pese a los turbulentos momentos que atraviesa en el presente torneo de la liga hondureña.

El club sampedrano se ubica en la cuarta posición de la tabla con 21 puntos tras cinco victoria, seis empates y cuatro derrotas en el Clausura 2026.

ver también “Separados de manera inmediata”: Marathón recibe la sentencia sobre los jugadores con indisciplina por alcohol

Expedientes de investigación abiertos

El mandamás del Monstruo Verde también confirmó que han abierto expedientes de investigación contra dos futbolistas, cuyos nombres prefirió no revelar de momento.

Publicidad

Publicidad

“Se está haciendo una investigación interna de la realidad o no de lo ocurrido. Si digo los nombres de los jugadores, los estaría tirando a la hoguera. Ellos tienen familia y merecen que se les escuche. No se ha tomado ninguna determinación con ellos”, señaló.