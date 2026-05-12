Maynor Sigüenza, el hondureño que busca romper el mercado de fichajes con su agencia de representación

El empresario hondureño tiene la visión de exportar futbolistas alrededor del mundo. Su labor como representante también lo lleva a lo social, ayudando en Roatán.

A sus 23 años de edad, Maynor Sigüenza ya tiene cerca de ocho años trabajando en la representación de futbolistas en Honduras. Con el paso de los años, su agencia se ha ido expandiendo por diferentes países y ahora aspira a que sus jugadores lleguen a la élite mundial.

Sigüenza representa directamente unos 40 futbolistas y de forma indirecta a unos 17 más. En su trabajo también destacan traspasos de futbolistas en formación que han sido fichados por clubes en Italia.

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Entre los representados del empresario destacan los futbolistas hondureños Valerio Marinacci, Roger Sanders, Carlos “Muma” Fernández, Luis Meléndez, entre otros que están en su cartera.

El joven representante también fue el responsable de traer al mexicano David Patiño al Victoria, club con el que logró clasificar a una semifinal en su primer torneo dirigiendo en Honduras.

De izquierda a derecha Javier Cruz, Maynor Sigüenza y el entrenador David Patiño. Foto: Maynor Sigüenza.

Sumado a lo anterior, Sigüenza fue el responsable de hacer los contactos necesarios para traer al Pachuca de México a disputar un amistoso ante Marathón en San Pedro Sula en el marco del centenario del club.

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Maynor también está vinculado con Jonathan Bornstein, quien anteriormente fue su representado cuando el exfutbolista estadounidense jugó para el Vida de La Ceiba.

Maynor Sigüenza en el estadio Morazán durante el encuentro de Marathón vs. Pachuca. Foto: Maynor Sigüenza.

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En esta ocasión, Fútbol Centroamérica tuvo una entrevista exclusiva con el empresario que tiene como visión seguir creciendo junto a sus futbolistas.

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La entrevista con Maynor Sigüenza

¿Qué tal Maynor, cómo se encuentra, cómo avanza su agencia de representación de futbolistas?

“Mi agencia Sigüenza Management Group, ya tenemos presencia en varios países. Hemos trabajado en Italia, México, Estados Unidos, Grecia, Suiza y tenemos representados en Uruguay. Tenemos juveniles allá, llevamos a al juvenil Andry Sena al Genoa, al Pescara, entre otros equipos que trabajamos muy bien y esperamos que a un mediano plazo llevar a hondureños también”.

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¿Cuántos jugadores tiene ya que está representando?

“Directamente unos 40 e indirectamente tenemos algunos, por todos unos 57 o 60, tenemos muchos con los que estamos haciendo intermediación, tenemos sociedad con varias personas”.

¿De Honduras a qué jugadores ve con proyección para ir al extranjero?

“Siempre he dicho que todos mis jugadores tienen la capacidad y calidad para jugar afuera, el talento. Siempre he firmado lo que quiero, los que he buscado. Todos tienen posibilidades y todos son jugadores que en sus equipos son parte del once”.

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¿Usted trajo a David Patiño a Victoria, existe una posibilidad para que regrese?

“Patiño hizo mucho con poco. Llegó a una semifinal que perdió contra Olimpia. La verdad que es un entrenador que desde que se fue en septiembre, me han llamado tres o cuatro equipos. Hace poco me llamaron de Juticalpa y ahorita hay dos clubes que me preguntaron. Pero nada más consultas, es un entrenador que hizo un nombre acá en Honduras”.

También maneja a Valerio Marinacci ¿Qué nos puede decir de él?

“Él sigue en Italia, ahora ya nos han llamado dos o tres equipos. Él en Italia tiene compromiso hasta junio, vamos a esperar qué puede pasar. Sigue con la idea de formar parte de la Selección de Honduras. Génesis en su momento lo quiso traer y siguen muy interesados y otros con los que hemos conversado”.

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Usted trajo al paraguayo Enrique Borja a Choloma, donde tuvo una destacada participación ¿Seguirá en el club o puede salir?

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“Fíjate que Enrique es un caso muy especial. Él vino al equipo por parte mía, a pesar de la gran trayectoria que tenía en equipos grandes de su país y en el extranjero, como Argentinos Juniors, Belgrano, Atlético Tucumán. Jugó en Brasil, jugó en la India. Aceptó bajarse el salario, lo que tal vez estaba acostumbrado a ganar, para venir prácticamente a hacerme un favor personal. Y es que, con la gran gestión del presidente Jorge Ernesto Pacheco, pudo venir al país“.

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“Creo que demostró ser un jugador que llamó mucho la atención. No solo hizo goles, sino que también asistió y participó mucho en el juego. A pesar de ser el 9, el delantero, bajaba, generaba jugadas por las bandas y muchas terminaban en gol de sus compañeros”.

“Sí se han acercado equipos, no solo de Honduras, sino también de Guatemala y El Salvador, a preguntar por él. Pero tenemos contrato vigente y debe cumplirlo apoyando al equipo hasta diciembre de este año”.

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¿Roger Sander actualmente está destacando en Génesis, pero él es jugador del Olancho FC, es así?

“Sander es un jugador que ha estado en selección. Fernando Mira fue su entrenador en el Vida, así que ya lo conocía y le dio confianza, algo que quizás no tenía en Olancho FC. Ahora mismo, si no es el mejor, está entre los tres mejores contenciones del país. Ha mostrado un gran nivel e incluso anotó un golazo en el último partido. Tiene contrato con Olancho, creo que por un año más. Actualmente está a préstamo en Génesis por seis meses, y luego debería regresar a Olancho, que es dueño de su ficha”.

¿Y Muma Fernández tiene contrato vigente con Choloma?

“También tiene contrato por seis meses más con Choloma. Como te digo, soy de los que prefiere cumplir los compromisos”.

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¿Qué pasa con Luis Meléndez en Motagua, no ha jugado mucho, pero todavía sigue con contrato vigente?

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“Sí, tiene contrato por un año todavía, una vez que termine el torneo vamos a ver qué pasa con él. Es una posibilidad que salga cedido, pero no he reunido con él, debe seguir compitiendo y vamos a esperar qué pasa con Motagua una vez termine el torneo”.

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Me decía que en Roatán ve mucho potencial, ¿está trabajando para ubicarlos en Liga Nacional?

“Sí, siempre tratamos de aydudar a chicos de acá de Roatán. Y ahorita, si te fijas, se está llamando mucho la atención a los jugadores de acá. Te hablo del caso de Clinton Bennett, que mira, si haces que llegar al Olimpia, creo que un año antes de llegar al Olimpia yo lo había llevado a Real Sociedad. David Flores también está llamando mucho la atención. También yo lo trabajé en algún momento. Yo lo llevé a Costa Rica cuando él tenía 14 o 15 años, lo llevé a San Carlos”.

“Mira, por ejemplo, ahorita hay otro chico de acá que estaba en la selección sub-17, que ya lo han invitado ahora por medio de Jonathan Bornstein, que es mi ex representado y amigo, que nos dijo hacer unos tryouts en equipos de la MLS”.

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Me contaba que no solo se trata de una agencia de represetanción ¿a qué más se dedican?

“Así es, no solo representamos a los jugadores, tenemos juveniles, entrenadores y la parte de organización de partidos. Nosotros negociamos el partido de Marathón vs. Pachuca, fuimos el conecte. Tenemos lo otro que es de sports marketing. Estamos trabajando para agarrar la parte de la publicidad de algunos equipos. Debemos tomar esa parte, porque no existe el sports marketing en Honduras y la parte social que te decía que a ningún jugador de Roatán se le cobra un centavo, queremos ayudarlos y que no se metan en las drogas, es un proyecto social para la isla de Roatán”.