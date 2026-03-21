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Lo confirman: la Selección de Honduras impacta con decisión hasta 2030 y José Franciso Molina ya lo sabe

La Selección de Honduras ya conoce la noticia previo a enfrentar el amistoso ante Perú en Leganés, España, el próximo 31 de marzo.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Honduras luego de un partido en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula. Foto: La Prensa.
La Selección de Honduras luego de un partido en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula. Foto: La Prensa.

La eliminación de la Selección de Honduras del Mundial United 2026 trajo consecuencias que impactarán directamente en el nuevo proceso que encabezan Francis Hernández y José Francisco Molina con miras a la Copa del Mundo de 2030.

Como es conocido en todo el mundo, las selecciones nacionales cada cuatro años tienen la posibilidad de rediseñar sus uniformes o hasta llegan a cambiar de marca deportiva patrocinadora.

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Sin embargo, con Honduras eso no ocurrirá. Así lo detalló el periodista Julio Cruz, quien dio a conocer que la bicolor seguirá vistiendo de Joma, esto ante la falta de interés de otras marcas deportivas.

La información detalla que la marca española seguirá vistiendo a Honduras por al menos los próximos cuatro años. Joma ya lleva haciéndolo desde 1998.

Joma seguirá siendo el patrocinador de la Selección de Honduras para el proceso eliminatorio hacia la Copa del Mundo 2030. Tras la eliminación de United 2026, no llegó el interés de otra marca y la Federación continuará con Joma para el nuevo proceso. Honduras tiene más de 20 años con la marca española”, escribió Cruz en su cuenta de X.

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Motagua sí cambiará de marca

Caso contrario será el de Motagua, que sí tomó la decisión de cambiar de marca patrocinadora; en los próximos meses lo hará oficial ante sus aficionados y hasta tendrá su propia tienda.

“Es una marca icónica, mundial. Leyendas mundiales usaron esa marca”, dijeron desde lo interno del club al periodista hondureño.

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