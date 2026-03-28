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FIFA golpea a Perú y el motivo por el que Honduras puede pagar los platos rotos

La Selección de Perú enfrentó a su similar de Senegal y tras el partido FIFA lo ha golpeado. Honduras es su próximo rival.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Perú ahora se enfoca en enfrentar a Honduras el martes 31 de marzo.
© Cristhian HinostrozaLa Selección de Perú ahora se enfoca en enfrentar a Honduras el martes 31 de marzo.

Perú ha sido golpeada este sábado 28 de marzo de 2026. La caída 2-0 ante Senegal en el debut de Mano Menezes ha hecho que el proceso inicie con dudas y también ha tenido otras consecuencias.

Tras la derrota, Perú cayó en el ranking de la FIFA y ahora ocupa el puesto 54 de la clasificación, bajando un peldaño. En el país inca, este resultado es considerado como el primer revés de la nueva aventura con Menezes.

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Para poner más en contexto, Chile superó a Perú tras derrotar a Cabo Verde en un amistoso, y ahora ellos ocupan la posición 52, superando a Perú.

Honduras podría pagar los platos rotos de Perú

El próximo rival de la escuadra sudamericana es Honduras, otra selección que está iniciando un nuevo proceso bajo el mando del español José Francisco Molina.

Si Perú quiere recuperar el terreno perdido, debe vencer a la “Bicolor” en el amistoso que se disputará el martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, en España.

Así están Honduras y Perú en el ranking FIFA.

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Honduras solo disputa un partido en esta fecha FIFA y se encuentra en la posición 65. De perder, obviamente, bajaría en la clasificación, lo cual no sería ideal para el arranque de Molina.

La decisión que tomó José Francisco Molina luego de que Jorge Álvarez saliera de la convocatoria de Honduras

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Datos clave

  • Perú cayó al puesto 54 en el ranking FIFA y ahora espera vengarse de Honduras tras perder contra Senegal 2-0.
  • Honduras debuta con José Francisco Molina y, de perder, podría poner en riesgo su puesto 65 en el ranking.
  • El partido se disputará el martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque, en España.
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