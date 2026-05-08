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Municipal confirma la noticia que le podría dar ventaja en el juego de vuelta de las semifinales

El equipo rojo mantiene confianza en lograr el pase a la Gran Final.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los rojos esperan celebrar el pase a la final
© MunicipalLos rojos esperan celebrar el pase a la final

Municipal dio un paso firme hacia la Gran Final del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse 2-0 a Deportivo Mixco en el duelo de ida de las semifinales. El resultado no solo le otorga ventaja en la serie, sino que también ha encendido la ilusión de toda su afición.

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Los tantos de Rodrigo Saravia y Pedro Altán fueron determinantes para encaminar la victoria escarlata, en un partido donde el equipo mostró contundencia en los momentos clave. Con este marcador, los rojos llegan con confianza al compromiso definitivo.

El ambiente en torno al club es de optimismo total. La posibilidad de disputar una nueva final ha generado una respuesta masiva por parte de los seguidores, quienes se han volcado a apoyar al equipo en esta etapa crucial del campeonato de Guatemala.

El Trébol se vestirá de rojo para buscar la final

La Junta Directiva de Municipal confirmó que la venta de entradas para el partido de vuelta fue un rotundo éxito, al punto de anunciar que los boletos están completamente agotados. Todo apunta a un estadio lleno y a un ambiente de alta intensidad.

El Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, será nuevamente un fortín para los escarlatas, que contarán con el respaldo de su gente en un partido donde podrían sellar su clasificación.

El equipo dirigido por Mario Acevedo sabe que no puede confiarse, pero también es consciente de que tiene una ventaja importante que deberá administrar con inteligencia para evitar sorpresas.

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Salvo un giro inesperado, Municipal tiene todo a su favor para avanzar a la final. Con estadio lleno, confianza en alto y el marcador a favor, los rojos buscarán completar la tarea y dar un paso más hacia la conquista del título.

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