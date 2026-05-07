Explotó la bomba: Marathón defiende a Pablo Lavallén señalando a los culpables con nombre y apellido

Marathón no se guardó nada a la hora de defender a su técnico con un comunicado oficial que lanzó tras lo ocurrido ante Olimpia.

Las críticas del técnico del Marathón, Pablo Lavallén, tras perder 2-0 ante Olimpia, sacuden el fútbol hondureño. El argentino afirmó que el torneo parece un “circo” donde no se puede ser “juez y parte”.

El estratega cuestionó cómo se manejan las imágenes del FVS durante las revisiones arbitrales. Su postura generó una fuerte reacción inmediata en diversos sectores del periodismo deportivo nacional.

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Lavallén mostró su desconfianza sobre la transparencia de las tomas en jugadas polémicas en el Estadio Nacional. Sus dudas ponen bajo la lupa los criterios del sistema de videoarbitraje en Honduras.

Las declaraciones se viralizaron, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su derecho a expresarse y quienes lo acusan de dañar la credibilidad del arbitraje y las televisoras.

Este jueves, la directiva del Marathón publicó un comunicado oficial para respaldar a su técnico. El club rechazó lo que considera “ataques personales y desproporcionados” por parte de la prensa.

En el texto, el equipo verdolaga asegura que Lavallén solo planteó una preocupación legítima sobre el uso de la tecnología. Defienden que sus opiniones fueron estrictamente deportivas y respetuosas.

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El club condenó directamente los comentarios de los periodistas Gonzalo Carías, Juan Carlos Pineda y Orlando Ponce. Según el comunicado, estos comunicadores intentan manchar la imagen de la institución.

Marathón aclaró que, aunque respeta la libertad de expresión, no tolerará campañas de desprestigio contra sus integrantes. La directiva advirtió que protegerá la integridad de sus miembros.

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Un punto clave fue el recordatorio a Televicentro sobre su relación como “socio comercial”. Esto ocurre en un momento de alta tensión por las críticas emitidas en los programas de dicha cadena.

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Finalmente, el club invitó a los periodistas de TVC al próximo clásico del 15 de mayo. El objetivo es que conozcan de cerca la realidad de la institución y el comportamiento de su afición.

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Comunicado de Marathón

El Club Deportivo Marathón rechaza los ataques personales y desproporcionados de algunos medios contra nuestro Director Técnico Pablo Lavallén tras sus declaraciones al terminar el encuentro contra Club Olimpia Deportivo.

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Por lo que la Junta Directiva del Club Deportivo Marathón al público en general comunica lo siguiente:

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El Club Deportivo Marathón respeta la crítica sana y libertad de expresión, pero no comparte utilizar medios de comunicación para atacar personalmente a un profesional como Pablo Lavallén.



Pablo Lavallén planteó una preocupación legítima: la transparencia en el uso de imágenes del FVS para revisiones arbitrales. Tema que debe importarle a todo el fútbol hondureño.



El Club Deportivo Marathón no condiciona al periodismo en general, pero tampoco aceptará que se use para presionar, burlarse o desprestigiar la Institución o alguno de sus miembros. Crítica seria sí, ataques personales no.



Reconocemos y respetamos la trayectoria de Televicentro en el fútbol hondureño, no obstante le recordamos a TVC que el Club Deportivo Marathón es su socio comercial.



Concretamente, condenamos los ataques atroces e injuriosos, que en las últimas 24 horas, difundieron los señores Gonzalo Carías, Juan Carlos Pineda Chacón y Orlando Ponce Morazán. Declaraciones que pretenden proyectar una imagen equivocada de nuestro Club y de nuestra afición.



Nuestra gente es apasionada, sí, pero también es gente de familia, de respeto y de paz. Por eso, invitamos públicamente a los periodistas de dicha televisora a acompañarnos el próximo 15 de mayo, cuando Marathón reciba al Olimpia, para que puedan ver de primera mano lo que somos: una institución seria, una afición noble y un club que vive el fútbol con pasión responsable.



El Club Deportivo Marathón respalda el derecho de nuestro Director Técnico, a expresar opiniones y cuestionamientos estrictamente deportivos dentro del marco del respeto y la competencia profesional.