Levante se juega la salvación y Kervin Arriaga recibe una mala noticia que deja en vilo a Honduras

Levante se juega mucho en su siguiente partido de la Liga Española y esto sucede con el hondureño Kervin Arriaga.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga será el gran ausente este viernes en el crucial encuentro del Levante frente al Osasuna. Tras ver una tarjeta amarilla en el pasado duelo contra el Villarreal, el “Misilito” deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, dejando un vacío importante en el esquema de su equipo.

Esta sanción llega en el momento más crítico de la temporada. El club del catracho se encuentra actualmente en la penúltima posición de la Liga Española, situándose a cuatro puntos de la salvación. Sin Arriaga en la cancha, el Levante pierde a una pieza clave en la recuperación de balones justo cuando el margen de error es inexistente.

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A pesar de no poder estar dentro de la cancha del Ciutat de Valencia, Arriaga tendrá que asumir un rol distinto: apoyar a sus compañeros. Con solo doce puntos por disputarse en el torneo, el apoyo del seleccionado hondureño hacia sus compañeros será vital para intentar conseguir una victoria que los mantenga con vida en la primera división.

El técnico del conjunto granota, Luís Castro, ha lamentado no contar con la fuerza física del hondureño para este compromiso. Para el estratega, la ausencia de Kervin se suma a una lista de bajas por lesión, lo que complica el panorama para frenar a un Osasuna que llega relajado y cerca de los puestos de clasificación europea.

Para Arriaga, la frustración de ver el partido desde fuera es grande, especialmente considerando que su equipo ha hecho de su estadio una fortaleza. El Levante ha logrado ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en casa, y el aporte defensivo del catracho ha sido fundamental para conseguir esa racha de resultados positivos frente a su afición.

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Ahora, el futuro de Kervin Arriaga en la máxima categoría de España depende de lo que suceda este viernes a partir de la 1:00 P.M (hora de Honduras). El volante espera que sus compañeros logren los tres puntos para poder regresar en la siguiente jornada y seguir peleando personalmente por el milagro de la permanencia.

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