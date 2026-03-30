Honduras vs. Perú: la Inteligencia Artificial predice el ganador en el debut de José Francisco Molina

Poco queda para el debut de José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras. El entrenador español disputará su primer partido contra Perú en el estadio Municipal de Butarque, en España.

El país catracho, cansado de los resultados negativos en los últimos tiempos, espera una victoria ante los Incas. Por ello, le consultamos a la Inteligencia Artificial sobre el resultado que podría darse.

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¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre el resultado entre Honduras y Perú?

Para ChatGPT, con diferentes argumentos y teniendo en cuenta que ambos equipos están en nuevos procesos, Perú es el favorito para ganar, ya que trae consigo un partido reciente contra Senegal.

“En el papel, Perú parte como ligero favorito. La selección sudamericana suele tener mayor experiencia internacional, un bloque defensivo ordenado y jugadores con recorrido en ligas competitivas. Además, su estilo suele ser más estructurado, lo que le permite controlar los ritmos en partidos amistosos. Por su parte, Honduras llega con una generación en renovación, apostando por jugadores jóvenes y velocidad en ataque. La ‘H’ suele competir bien físicamente y aprovechar los espacios, especialmente cuando enfrenta selecciones que proponen más juego. Resultado probable: Honduras 1-2 Perú“, indicó esta IA.

Para obtener otra perspectiva, también se consultó a Grok sobre el resultado del encuentro del martes 31 de marzo, y esto fue lo que argumentó:

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“Este es un amistoso en terreno neutral, por lo que se espera que el partido sea cerrado y con pocos goles (bajo 2.5 goles es una tendencia fuerte en las previsiones). Favorito leve: Perú, por estar un poco mejor rankeado y jugar ‘como local’ en España (más apoyo de su afición migrante). Sin embargo, su falta de forma reciente hace que no sea un favorito claro. Resultado más probable: Empate o victoria ajustada de Perú (algo como 1-0 o 1-1)”.

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Según las inteligencias consultadas, la Bicolor de José Francisco Molina no tendría el debut que esperan, por lo que esperarán partidos venideros para conseguir una primera victoria.

El historial entre Honduras y Perú indica que ambos equipos tienen dos victorias cada uno y se han empatado en cuatro ocasiones:

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Perú 1 – 3 Honduras (1984)

(1984) Perú 1 – 1 Honduras (1993)

(1993) Honduras 2 – 1 Perú (1994)

(1994) Perú 0 – 0 Honduras (1999)

(1999) Honduras 3 – 5 Perú (2000)

(2000) Honduras 0 – 0 Perú (2001)

(2001) Honduras 1 – 2 Perú (2009)

(2009) Honduras 0 – 0 Perú (2012)