Honduras vs. Perú EN VIVO: José Molina confirma su primera alineación -minuto a minuto del amistoso internacional donde

Ya no hay marcha atrás. La Selección de Honduras debuta de forma oficial bajo el mando de José Francisco Molina, entrenador español que llegó para reemplazar a Reinaldo Rueda.
Sus primeros días bajo su gestión han sido de conocimiento y trabajo, pero ahora ya tiene que mostrar resultados en la cancha ante Perú en un amistoso internacional.
ver también
Honduras vs. Perú: la Inteligencia Artificial predice el ganador en el debut de José Francisco Molina
Luego del fracaso por no asistir a la Copa del Mundo, Honduras regresa a la acción frente a su gente y espera que todo cambie en este nuevo proceso.