Honduras vs. Perú EN VIVO: José Molina confirma su primera alineación -minuto a minuto del amistoso internacional donde

Por fin llegó el día para ver el nuevo proceso de José Francisco Molina al frente la Bicolor.

Alfredo Mejía, ex jugador de la Selección de Honduras, visitó el hotel de concentración para saludar a los integrantes del cuerpo técnico, directivos y jugadores.

10:05hs Así está el historial entre Honduras y Perú

10:13hs Este será el árbitro encargado del juego entre Honduras y Perú

Alrededor de 300 agentes velarán por la seguridad durante el partido de fútbol internacional amistoso que se disputará este martes en el Estadio Municipal de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, entre las selecciones masculinas absolutas de Perú y Honduras.

10:40hs Los aficionados de Perú ya están en Butarque

11:00hs Los jugadores ya están en el estadio Minicipal de Butarque

Ya no hay marcha atrás. La Selección de Honduras debuta de forma oficial bajo el mando de José Francisco Molina, entrenador español que llegó para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Sus primeros días bajo su gestión han sido de conocimiento y trabajo, pero ahora ya tiene que mostrar resultados en la cancha ante Perú en un amistoso internacional.

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Luego del fracaso por no asistir a la Copa del Mundo, Honduras regresa a la acción frente a su gente y espera que todo cambie en este nuevo proceso.