Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Honduras vs. Perú EN VIVO: José Molina confirma su primera alineación -minuto a minuto del amistoso internacional donde

José Francisco Molina inicia su proceso al mando de la Selección de Honduras enfrentando a Perú.

Perú jugará de negro en Butarque

Tweet placeholder
Publicidad

LA FFH confirma el 11 de Honduras

Tweet placeholder

Los jugadores ya están en el estadio Minicipal de Butarque

CONFIRMADO EL 11 DE HONDURAS

La primera alineación de José Francisco Molina: Edrick Menjívar; Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Julián Martínez, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Alejandro Reyes, Luis Palma, Rigoberto Rivas, Dereck Moncada; Jorge Benguché.

Los aficionados de Perú ya están en Butarque

Tweet placeholder
Publicidad

300 agentes velarán por la seguridad del partido amistoso

Alrededor de 300 agentes velarán por la seguridad durante el partido de fútbol internacional amistoso que se disputará este martes en el Estadio Municipal de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, entre las selecciones masculinas absolutas de Perú y Honduras.

 

¿A qué hora y cuándo juegan Honduras vs. Perú?

  • Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 P.M.
  • Bolivia, Venezuela: 2:00 P.M.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 3:00 P.M.
  • México: 12:00 MD
  • Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 12:00 MD
  • Estados Unidos (ET): 2:00 P.M.
  • España: 8:00 P.M.

Este será el árbitro encargado del juego entre Honduras y Perú

Tweet placeholder

Así está el historial entre Honduras y Perú

  • Perú 1 – 3 Honduras (1984)
  • Perú 1 – 1 Honduras (1993)
  • Honduras 2 – 1 Perú (1994)
  • Perú 0 – 0 Honduras (1999)
  • Honduras 3 – 5 Perú (2000)
  • Honduras 0 – 0 Perú (2001)
  • Honduras 1 – 2 Perú (2009)
  • Honduras 0 – 0 Perú (2012)

Visita especial a la Bicolor

Alfredo Mejía, ex jugador de la Selección de Honduras, visitó el hotel de concentración para saludar a los integrantes del cuerpo técnico, directivos y jugadores.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Honduras vs. Perú!

Por fin llegó el día para ver el nuevo proceso de José Francisco Molina al frente la Bicolor.

Tweet placeholder
José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Así posó el cuerpo técnico de Honduras antes de enfrentar a Perú.
© FFHAsí posó el cuerpo técnico de Honduras antes de enfrentar a Perú.

Ya no hay marcha atrás. La Selección de Honduras debuta de forma oficial bajo el mando de José Francisco Molina, entrenador español que llegó para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Sus primeros días bajo su gestión han sido de conocimiento y trabajo, pero ahora ya tiene que mostrar resultados en la cancha ante Perú en un amistoso internacional.

Honduras vs. Perú: la Inteligencia Artificial predice el ganador en el debut de José Francisco Molina

ver también

Honduras vs. Perú: la Inteligencia Artificial predice el ganador en el debut de José Francisco Molina

Luego del fracaso por no asistir a la Copa del Mundo, Honduras regresa a la acción frente a su gente y espera que todo cambie en este nuevo proceso.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras vs. Perú: la Inteligencia Artificial predice el ganador en el debut de José Molina
Honduras

Honduras vs. Perú: la Inteligencia Artificial predice el ganador en el debut de José Molina

Honduras vs. Perú: a qué hora juegan y dónde ver el debut de José Francisco Molina en la “H”
Honduras

Honduras vs. Perú: a qué hora juegan y dónde ver el debut de José Francisco Molina en la “H”

Las 11 palabras con las que José Molina sentenció a los jugadores de Honduras antes de su debut
Honduras

Las 11 palabras con las que José Molina sentenció a los jugadores de Honduras antes de su debut

Lo celebra Mano Menezes: FIFA da la mejor noticia a Perú ante los ojos de Honduras
Honduras

Lo celebra Mano Menezes: FIFA da la mejor noticia a Perú ante los ojos de Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo