Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Honduras celebra: Luis Gabriel Suazo confirma la noticia que lo hace dar el gran salto en Portugal

Luis Gabriel Suazo, hijo de la leyenda de Honduras, David Suazo está dando de qué hablar en el Sporting Braga de Portugal.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Luis Gabriel Suazo sigue brillando con luz propia en el fútbol de Portugal.
Luis Gabriel Suazo sigue brillando con luz propia en el fútbol de Portugal.

Luis Gabriel Suazo (17 años) está dando mucho de qué hablar. El hondureño, hijo de la leyenda de David Suazo, ya fue promovido para entrenar con el primer equipo y ahora ha comenzado a brillar con luz propia.

Luego de su participación en el Mundial Sub-17 donde a la selección de Honduras no le fue tan bien siendo goleado por Brasil (7-0) y por Zambia (5-2), y perdiendo contra Indonesia (2-1), Luis Gabriel le ha dado vuelta a la página.

“Mega talento”: toda Concacaf impactada con el jugador que Honduras le puede quitar a Estados Unidos y Bélgica

ver también

“Mega talento”: toda Concacaf impactada con el jugador que Honduras le puede quitar a Estados Unidos y Bélgica

El catracho, que si tiene deseo de jugar con la Bicolor, volvió a su club y este 01 de diciembre ha destacado en la victoria 5-1 del Sporting Braga sobre Gil Vicente en la categoría Sub-19.

Luis Gabriel Suazo aportó una asistencia que quedó documentada en video, el hondureño se gastó una buena corrida, para luego filtrar un pase de gol a su compañero.

Con esto, David Suazo, su padre se ha de sentir muy orgulloso de la actuación de su hijo, ya que su crecimiento está siendo muy exponencial.

Fue compañero de Keylor Navas en la Liga Española y ahora se convierte en nuevo técnico de Kervin Arriaga en Levante

ver también

Fue compañero de Keylor Navas en la Liga Española y ahora se convierte en nuevo técnico de Kervin Arriaga en Levante

Así fue la asistencia de Luis Gabriel Suazo en el Sporting

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rechazó dirigir a la selección de Honduras por este motivo y ahora recibe la mejor noticia de su carrera
Honduras

Rechazó dirigir a la selección de Honduras por este motivo y ahora recibe la mejor noticia de su carrera

“Mega talento”: toda Concacaf impactada con el jugador que Honduras le puede quitar a Estados Unidos y Bélgica
Honduras

“Mega talento”: toda Concacaf impactada con el jugador que Honduras le puede quitar a Estados Unidos y Bélgica

Desde Barcelona notifican la noticia que Honduras puede aprovechar para clasificar al Mundial 2030
Honduras

Desde Barcelona notifican la noticia que Honduras puede aprovechar para clasificar al Mundial 2030

En Guatemala confirman reemplazante de Luis Fernando Tena: "Nunca visto"
Guatemala

En Guatemala confirman reemplazante de Luis Fernando Tena: "Nunca visto"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo