Honduras celebra: Luis Gabriel Suazo confirma la noticia que lo hace dar el gran salto en Portugal

Luis Gabriel Suazo (17 años) está dando mucho de qué hablar. El hondureño, hijo de la leyenda de David Suazo, ya fue promovido para entrenar con el primer equipo y ahora ha comenzado a brillar con luz propia.

Luego de su participación en el Mundial Sub-17 donde a la selección de Honduras no le fue tan bien siendo goleado por Brasil (7-0) y por Zambia (5-2), y perdiendo contra Indonesia (2-1), Luis Gabriel le ha dado vuelta a la página.

El catracho, que si tiene deseo de jugar con la Bicolor, volvió a su club y este 01 de diciembre ha destacado en la victoria 5-1 del Sporting Braga sobre Gil Vicente en la categoría Sub-19.

Luis Gabriel Suazo aportó una asistencia que quedó documentada en video, el hondureño se gastó una buena corrida, para luego filtrar un pase de gol a su compañero.

Con esto, David Suazo, su padre se ha de sentir muy orgulloso de la actuación de su hijo, ya que su crecimiento está siendo muy exponencial.

Así fue la asistencia de Luis Gabriel Suazo en el Sporting

