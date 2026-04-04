Lionel Messi no lo vio venir: Joseph Rosales protagoniza jugada que dejó mal parado al argentino

Joseph Rosales atraviesa por un gran momento en su carrera, siendo titular indiscutido en el Austin FC de la MLS y también con su gran aparición en el inicio de la era de José Francisco Molina con la Selección de Honduras.

Rosales viajó directamente a Estados Unidos y este sábado salió como titular en el juego ante el Inter Miami en la inauguración del Nu Stadium, nueva casa de “Las Garzas”.

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El catracho protagonizó un momento que dejó mal parado al argentino Lionel Messi tras robarle un balón e iniciar el contragolpe que terminó en gol del Austin FC y que puso el 1-2 a favor del club Los Verdes.

Todo ocurrió al minuto 53 cuando Messi recibió el balón al borde del área, pero Rosales reaccionó rápido para recuperarlo, hacer la pausa y luego mandar el balón al espacio para que su compañero asistiera y hacer posible la remontada.

Rosales jugó 80 minutos del encuentro tras haber sumado también 76 en el amistoso ante Perú en Leganés, España.

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“Buen partido de Rosales, parejo y muy participativo”, dijeron los relatores cuando el jugador abandonaba el terreno de juego.

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El 2-2 del Inter Miami llegó a través de Luis Suárez a los 81 minutos de tiempo corrido tras un saque de esquina.