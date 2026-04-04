“Más dominante”: el impacto internacional del hondureño Cristopher Batiz que lo pone en el ojo del fútbol mundial

La joya hondurela Christopher Batiz está comenzando a dejar destellos de su alto potencial futbolístico al brillar en la Generation Adidas Cup U-15 con las inferiores del Seattle Sounders de Estados Unidos.

Si bien, Batiz no pudo coronarse campeón del torneo tras caer derrotados en la gran final ante el Valencia de España, las estadísticas reflejan que fue el jugador más dominante del torneo.

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Durante la fase de grupos, Christopher Batiz anotó cuatro goles y repartió dos asistencias en tres partidos disputados.

Una de las anotaciones con el Seattle Sounders U-15 fue en el empate ante Orlando City, resultado que les dio el boleto a la siguiente ronda del torneo.

En los octavos de final, Batiz volvió a brillar ante el Bayern Múnich, anotó un doblete y repartió una asistencia para la victoria 4-0 sobre el cuadro alemán.

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El catracho también se convirtió en el MVP del partido en la semifinal ante LAFC, en ese encuentro los goles cayeron tras un tiro libre ejecutado por él y una asistencia para sellar el 2-0 final.

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Las cifras de Batiz

7 partidos

6 goles

3 asistencias

Goleador del torneo

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Esas cifras, colocan a Batiz como el jugador más dominante del torneo, según opinó el ojeador de talentos, Marcus Chairez a través de su cuenta de X.

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“Si estás viendo la transmisión de la Generation Adidas Cup ahota mismo, lo que Christopher Batiz, el número 49, está haciendo para Seattle Sounders no es casualidad. Ha sido el jugador más dominante del torneo, de principio a fin. Una actuación extraordinaria, llevando a un equipo de Seattle que, por lo demás, era mediocre, hasta las últimas rondas”, escribió Chairez.