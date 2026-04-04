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David Ruiz sorprende a David Beckham con la foto que pocos esperaban ver y Honduras queda admirada

El mediocampista hondureño publicó una fotografía que pocos poseen en un momento histórico con el Inter Miami en Estados Unidos.

José Rodas

Por José Rodas

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David Ruiz sigue viviendo momentos históricos con el Inter Miami. Foto: X Inter Miami.
David Ruiz sigue viviendo momentos históricos con el Inter Miami. Foto: X Inter Miami.

David Ruiz sigue viviendo momentos inolvidables con la camiseta del Inter Miami que este sábado vive el primer encuentro en su nuevo estadio el Nu Stadium ante el Austin FC por una nueva jornada de la MLS.

El catracho de 22 años estuvo presente en el entrenamiento que realizó el club el viernes, al que también llegó David Beckham como copropietario y presidente de “Las Garzas”.

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La presencia del exjugador inglés provocó estuvo marcada por su cercanía con la plantilla y David Ruiz colgó una fotografía en su cuenta de Instagram junto al exjugador y leyenda de Inglaterra.

La imagen muestra el momento en que Ruiz recibe el caluroso saludo de Beckham; mientras él no pudo ocultar su felicidad al sumar un nuevo histórico momento.

Esta no es la primera vez que el legendario jugadorcomparte con el hondureño. Anteriormente, se tomó el tiempo de fotografiarse con el catracho y toda su familia en la coronación de la MLS.

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Aunque para Ruiz, no es extraño estar rodeado de estrellas al ser compañero de Lionel Messi, Luis Suárez (Anteriormente de Jordi Alba y Sergio Busquets), estos momentos no dejan de ser dignos de admiración.

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En la inauguración del Nu Stadium también estará un segundo hondureño: Joseph Rosales, lateral izquierdo del Austin FC.

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