Liga Nacional de Honduras anuncia lo que pasará tras guerra campal entre barras de Motagua y Olimpia

Luego del caso que se desató previo al clásico entre Motagua y Olimpia, la Liga Nacional anunció que tomará medidas de seguridad nunca antes vistas aunque a futuro existan quejas de los aficionados.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Liga Nacional y también vicepresidente de Motagua, Julio Gutiérrez, quien aseguró que ya están trabajando en temas de seguridad de cara al futuro.

ver también Seis meses fuera: Motagua es sacudido con un castigo sin precedentes en Honduras y Olimpia no se salva

“Te voy a hablar como vicepresidente de la liga. Creo que como Liga Nacional tenemos que tomar medidas más estrictas. Vamos a tener que empujar controles que nunca se han puesto en Liga Nacional. No te puedo comentar ahora, pero sí lo que te puedo decir es que muy pronto esperen controles muy estrictos para todos los aficionados. Y si se van a quejar, pues lo sentimos mucho, que se quejen”, dijo Gutiérrez a Deportes TVC.

Gutiérrez aseguró que las medidas serán de estricto cumplimiento, con el objetivo de salvaguardar la vida de los aficionados que llegan a presenciar los encuentros, pero que ahora sería como “estar en al primer mundo”.

“Van a haber medidas estrictas, pero no es posible que este comportamiento de alguna gente tenga que venir a arruinar el espectáculo para los demás. Las medidas van a ser para poner controles de subida muy estrictos para que la gente que sí va y que no tiene problemas, o no llega a los estadios a hacer este tipo de relajos, pueda llegar a disfrutar de un partido como si estuvieran en el primer mundo”, insistió.

Arruinaron el espectáculo

Al mismo tiempo, lamentó que los involucrados hayan arruinado el espactáculo a las personas que están trabajando para salvar el fútbol de Honduras.

Publicidad

Publicidad

“Es una lástima, los equipos se preparan para poder jugar, trabajan en todos los aspectos para que vengan varias personas. No quiero comentar más de eso, pero que vengan personas a tener que arruinar el espectáculo y a arruinarle un evento deportivo a las personas que realmente trabajan y defienden el fútbol”, opinó.

ver también El brutal castigo que deberán cumplir Olimpia y Motagua tras el caos que sembró zozobra en Honduras

“Yo creo que si la gente está con expectativas de ir al estadio, a apoyar a su equipo, de comportarse y de ir de manera tranquila a apoyar su equipo de fútbol, no pasa nada. Si se gana o se pierde, yo creo que son los que tienen que luchar, son los jugadores, en poder hacer su mejor rendimiento dentro del campo; no tener que tener este tipo de incidencias fuera de los estadios. Es una lástima que haya sucedido esto“, sentenció.

Publicidad

Entre tanto, Motagua tendrá que buscar una cancha alternativa para los próximos tres partidos, ya que no podrá jugar en Tegucigalpa. Danlí y Comayagua son las opciones más cercanas en el Ciclón.