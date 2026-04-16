El brutal castigo que deberán cumplir Olimpia y Motagua tras el caos que sembró zozobra en Honduras

El pasado domingo, la violencia, que había sido erradicada por un buen tiempo en los estadios de Honduras, volvió y dejó imágenes que dejan mal parado al país centroamericano ante los ojos del mundo. Todo ocurrió en la previa del Clásico 291 entre Motagua y Olimpia.

Aficionados de ambos equipos y policías terminaron heridos tras un enfrentamiento que se produjo a las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés.

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Esto ha provocado mucha indignación y ahora se avecinan los duros castigos para los clubes involucrados.

El periodista Jafeth Moreno adelanta lo que sucederá con Motagua y Olimpia, asegurando que las sanciones serán fuertes y ejemplares para evitar que esto se repita.

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Los castigos que tendrán Olimpia y Motagua:

Cierre de las puertas del Estadio Nacional Chelato Uclés por cuatro partidos.

Se estudia la posibilidad de que las Águilas y los Leones jueguen sus próximos dos partidos de local a puerta cerrada o sin barras.

Ambos equipos recibirán una multa económica, que según el reglamento disciplinario de la Liga Nacional, sería de unos 30,000 lempiras para cada uno.

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Las autoridades esperan que este tipo de incidentes no se repita, ya que el Clásico siempre ha sido un problema a lo largo de los años. Las aficiones de ambos equipos no tienen un pacto de paz, y este tipo de situaciones ocurren con frecuencia, por lo que imponerles una multa económica a los dos grandes clubes los hará reflexionar sobre la situación.