Dirigieron a Costa Rica y Honduras y ahora los quiere Guatemala: los técnicos que volverían a Concacaf para reemplazar a Luis Fernando Tena

El 7-0 ante Argelia no sería el golpe más duro que ha recibido Guatemala en 2026. Desde el propio país centroamericano informan que Luis Fernando Tena podría dejar el cargo de entrenador a pesar del buen trabajo que ha venido realizando en los últimos años.

Tena se perdió la fecha FIFA de este mes de marzo debido a problemas de salud. Su baja fue confirmada y el tiempo para su regreso no tuvo fecha establecida, pero ahora se habla de un cierre definitivo del ciclo.

ver también Confirman que Luis Fernando Tena se aleja de la Selección de Guatemala y así lo anunciaron: “Cerrar el ciclo”

“Inicialmente, la Federación de Guatemala había manejado el caso como una ausencia indefinida. No obstante, ante la incertidumbre sobre su regreso, ambas partes optaron por cerrar el ciclo de manera definitiva“, compartió la periodista Renata Quintanar, de Referee.

Desde Guatemala aseguran que el causante de su posible salida es el tema de salud

Luis Fernando Tena se habría complicado en su recuperación, y la propia familia del entrenador le ha solicitado que deje el cargo en Guatemala para poner como prioridad máxima su recuperación.

Las primeras informaciones indican que Salvador “Chava” Reyes de la Peña se quedaría en el puesto de momento, pero que desde la Federación de Fútbol de Guatemala ya piensan en un futuro reemplazo de Tena.

ver también “Nos vienen a vender humo”: mundialista con Honduras destroza a Francis Hernández y lo compara con Ronald González en Costa Rica

Los cuatro nombres que manejaría Guatemala para reemplazar a Luis Fernando Tena

Desde Guatemala indican que cuatro mundialistas que ya dirigieron a Costa Rica y Honduras en procesos pasados son los grandes candidatos para tomar las riendas de la escuadra chapina.

Publicidad

Publicidad

Esos nombres son: Reinaldo Rueda (clasificó a Honduras al Mundial 2010), Jorge Luis Pinto (llevó a Costa Rica a Brasil 2014), Miguel Herrera (estuvo con México en la Copa del Mundo 2014 y recientemente con Costa Rica en el fracaso rumbo al Mundial 2026) y Luis Fernando Suárez (el único que puede presumir de haber llevado tanto a la Bicolor como a La Sele a un Mundial, en 2014 y 2022). Todos ellos con experiencia en eliminatorias y Copas del Mundo.

Cuatro mundialistas que dirigieron a Costa Rica y Honduras serían los candidatos para reemplazar a Tena en Guatemala.

Publicidad

Habrá que esperar la decisión oficial final sobre Tena, pero de concretarse su salida, todo daría un giro impensado en Guatemala, ya que nadie esperaba este duro golpe.

Publicidad

Luis Fernando Tena es director técnico de la Selección Nacional de Guatemala desde el 9 de diciembre de 2021. El entrenador mexicano firmó inicialmente por cuatro años y, tras buenos resultados, su contrato fue ratificado para continuar con el proceso rumbo al Mundial 2030.

Publicidad