En Honduras ya lo saben: Luis Palma confirma su gran salto en Europa a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Honduras se jugará todo en la próxima jornada de Eliminatorias al Mundial 2026 para lograr la clasificación y poder celebrar con tranquilidad. El trayecto se puso un poco más difícil de lo esperado, pero les llegan buenas noticias desde Europa.

Luis Palma fue incluido en el 11 ideal de la onceava jornada de la Ekstraklasa de Polonia. Su equipo, el Lech Poznań, empató 2-2 con el Pogoń Szczecin, resultado con el que se ubicó en la sexta posición del campeonato. Acumuló ya 19 puntos.

Además, Palma fue elegido como el mejor futbolista de toda la jornada. La afición lo aclama, y bien merecido lo tiene. En un puñado de semanas, jugó un total de 14 partidos entre los que marcó cuatro goles y logró otorgar cuatro asistencias.

ver también Luis Palma es ‘fichado’ para equipazo de lujo y toda Honduras ilusionada con lo que puede ganar

Luis Palma, la figura de Honduras que ilusiona en el fútbol grande de Europa

Con 25 años y un prometedor futuro, Luis Palma tuvo su paso poco auspicioso por el Olympiakos de Grecia con un gol y una asistencia en 12 partidos. También jugó en el Celtic de Escocia, con 10 goles y 10 asistencias en 48 presentaciones.

Poco a poco, Palma gana experiencia y respaldo, tanto por parte de sus pares y entrenadores, como así de la fanaticada. Carismático, recibió varias ovaciones que marcaron su estadía en Polonia y lo inflaron de orgullo para que vaya a por más.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En lo que respecta al reconocimiento como MVP, tras haber ingresado en el once ideal de la jornada, el hondureño superó a Afimico Pululu, Marcel Regula y a Ilja Szkurin. Lo hizo con un porcentaje de voto superior al 40% de los internautas.