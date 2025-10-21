“Pase al Mundial”: referente histórico de Panamá sentencia a la Honduras de Reinaldo Rueda y el mensaje llegó a Costa Rica

Reinaldo Rueda ha confirmado en las Eliminatorias de Concacaf la solidez defensiva, la Bicolor no ha recibido ningún tan solo gol y está cerca de cumplir su objetivo de volver a la Copa del Mundo.

Desde 2014 no van a un Mundial y ahora un referente histórico de Panamá, que sufrió y ganó muchas veces a la escuadra catracha ha sentenciado su camino.

¿Qué dijo Felipe Baloy de la posibilidad de que Honduras esté en el Mundial?

Felipe Baloy confía de que Honduras puede estar en la próxima Copa del Mundo 2026, el ex defensor pone al Bicolor por encima de Costa Rica.

“Honduras ha sacado ventaja y creo que tiene todas las chances, se mira bien tuve la oportunidad de ver el último partido y queda ya en mano de ellos, depende de ellos poder mantener la posición y quedarse con el pase al Mundial”.

Recordemos que la H se juega los últimos dos partidos de visita ante Nicaragua y Costa Rica. Ante los ticos puede llegar con el boleto con una combinación de resultados y si no se jugará todo el 18 de noviembre en San José.

Baloy también habló de su selección en la que también confía que pueda estar en el Mundial 2026, a pesar de la sorpresa que ha dejado Surinam.

“Ha sido un sorpresa el nivel que ha mostrado Surinam, que creo que para todos no solo para Panamá sino para los otros equipos y selecciones de grupo y hoy está como líder del grupo. Pero esperemos que sucede en los últimos dos partidos”, aseguró en una entrevista a Deportes TVC.