El arma secreta que tiene lista Fantasma Figueroa en Nicaragua para dejar a Honduras sin Mundial 2026; Costa Rica ya lo sufrió

“Nosotros vamos a hacer la maldad, tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien. Después veremos qué pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití. Pero tenemos que hacer la maldad”.

“Yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal. Se los dije cuando llegamos: nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser. Vamos a tratar de ganar ese partido no por Costa Rica, no por Haití, sino por Nicaragua. Y porque tenemos una selección en crecimiento. Es una selección muy joven: cuando sale Juan Barrera el promedio de edad bajó a 25 años”.

ver también “Pase al Mundial”: referente histórico de Panamá sentencia a la Honduras de Reinaldo Rueda y el mensaje llegó a Costa Rica

Esa fue la amenaza que hizo Fantasma Figueroa tras perder contra Costa Rica. Sabe que la selección de Nicaragua está fuera del Mundial, pero quiere que la Bicolor también se quede sin premio.

Ahora se ha destapado el arma secreta que tiene el DT para vencer a Honduras en la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf.

¿Cuál es la fortaleza que enfrentará Honduras y que Costa Rica ya sufrió?

Desde que Fantasma asumió el banquillo Nica, ha disputado 14 partidos en casa, con resultados variados, pero con una clara tendencia que pone a pensar mucho a Honduras.

Figueroa tiene un balance de 14 partidos, 9 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Los de Reinaldo Rueda quieren aplicarle la cuarta derrota al chileno de local.

Publicidad

Publicidad

Costa Rica fue uno de los que no pudo ganar en suelo nicaragüense y ahora necesita que Honduras no gane para llegar con más chance de clasificar directo a la Copa del Mundo.

ver también DT del Levante da su veredicto sobre Kervin Arriaga en la Liga Española y envía claro mensaje a Reinaldo Rueda camino al Mundial 2026

Los números de Fantasma Figueroa como local

Las victorias

Nicaragua 2-1 Trinidad y Tobago, Nations League B

Nicaragua 4-0 Bahamas, Nations League B

Nicaragua 1-0 El Salvador, amistoso

Nicaragua 4-1 San Vicente y las Granadinas, Nations League B

Nicaragua 5-1 Barbados, Nations League B

Nicaragua 3-0 Montserrat, Nations League B

Nicaragua 3-2 Guyana Francesa, Nations League A

Nicaragua 4-1 Montserrat, eliminatorias

Nicaragua 1-0 Guyana, eliminatorias

Publicidad

Las igualadas

Nicaragua 0-0 República Dominicana, Nations League B

Nicaragua 1-1 Costa Rica, eliminatorias

Las caídas

Nicaragua 0-1 Cuba, amistoso

Nicaragua 0-2 Jamaica, Nations League A