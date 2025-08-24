“Nosotros promulgamos valores”: Real España se planta ante Concacaf tras el castigo a Jeaustin Campos

El polémico gesto que realizó Jeaustin Campos tras perder ante Municipal en la Copa Centroamericana salió muy caro.

La Confederación decidió darle un histórico castigo de 10 encuentros en torneos internacionales y lo sentenció a no poder dirigir más durante esta edición.

Ante eso, Real España como club fijó su postura y fue contundente: Van a apelar la sanción a su DT.

ver también “Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

Elías Burbara, presidente de Real España, habla sobre Jeaustin Campos

Es en ese contexto que el presidente de los catedráticos, Elías Burbara, realizó una entrevista y fue consultado sobre el castigo a Campos.

Publicidad

Publicidad

El mandamás aurinegro, que solo tiene un título en una década al mando del club, fue muy claro en contar qué fue lo que pasó tras hablar con Campos Madriz.

Burbara explicó que el gesto fue en “Una comunicación privada entre él y otra persona” y que “no se está refiriendo a una etnia o un grupo de personas, está en comunicación con una sola persona”, recalcó.

Publicidad

El presidetne españolista fue categórico al afirmar que “Jeaustin no quiso faltar el respeto a nadie”.

Publicidad

Finalmente no dudó en recalcar que el Real Club Deportivo España es una institución con valores muy claros.

Publicidad

“Nosotros como institución promulgamos los valores de no discriminación e inclusión”, finalizó.

ver también Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

La versión de Jeaustin Campos

Para dar mayor contexto se debe revisar la última declaración de Campos sobre el tema en conferencia de prensa.

La versión del técnico confirma la defensa de su presidente y en conferencia de prensa lo dejó claro con su relato.

Publicidad

Publicidad

“Cuando llegué al campo antes de iniciarse, un viejo conocido desde la pandemia, un guatemalteco amigo lo saludé. Empezamos a hablar un poco sobre la situación que estaban viviendo ellos y me habló de la posibilidad de que me ligara al Municipal (…) me comentó que el equipo era monótono, que el equipo daba sueño. Después, en un momento me empezó a molestar, a vacilar. Yo le dije: “Me dijiste que este equipo daba sueño”. Le hice un gesto de bostezar en el banco. Repetí el gesto que hice en el banco, pero se malinterpretó”.

Campos, en su versión, dejó claro que su gesto no fue en ningún momento racista: “Lo aclaro, porque primero, no fue un gesto como muchos piensas que fue (…) He tenido 35 años de viajar por partidos a Centroamérica y nunca había tenido ningún problema. He perdido eliminatorias, cualquier clase de partido y nunca ha pasado nada (…) a la gente de Guatemala, si en algún momento se malinterpretó o se sintieron ofendidos, pues obviamente las disculpas del caso. Sinceramente, no fue mi intención herir o a los que algunos les pareció”.

Publicidad

Tweet placeholder