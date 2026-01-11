El jugador que buscaron Saprissa y Alajuelense tiene nuevo equipo en Costa Rica

El mercado de fichajes en Costa Rica vuelve a cruzar los caminos de los dos clubes más grandes del país, luego de que un futbolista que estuvo en el radar tanto del Deportivo Saprissa como de la Liga Deportiva Alajuelense finalmente definiera su futuro.

Tras semanas de rumores, seguimiento y versiones sobre su posible destino, el jugador tomó una decisión que lo mantendrá en el fútbol nacional, aunque lejos de Tibás y Alajuelense.

¿Cuál es el jugador con nuevo equipo en Costa Rica?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Mayron George ya es oficialmente nuevo jugador de Sporting FC, luego de completar satisfactoriamente las pruebas médicas y entrenar con el equipo.

Con estos pasos superados, el fichaje quedó cerrado y el club suma así un nuevo refuerzo de cara al próximo torneo en este 2026.

Mayron George estuvo en el mapa de Saprissa y Alajuelense

Alajuelense:

Mayron George había estado en la carpeta de Liga Deportiva Alajuelense tanto en el mercado de fichajes anterior como en el actual; sin embargo, su nombre fue perdiendo fuerza conforme avanzaron las negociaciones

Tras concretarse la llegada de Ángel Zaldívar, la opción de George quedó prácticamente descartada por la dirigencia rojinegra, que optó por cerrar ese refuerzo y no continuar con la puja por el atacante.

Saprissa:

En el caso de Saprissa, el interés fue más marcado durante el proceso, pero finalmente no prosperó por temas económicos.

Con la llegada de Tomás Rodríguez y contando ya con Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair como alternativas en el ataque, el club morado decidió bajarse de la disputa y descartar definitivamente la incorporación de Mayron George.