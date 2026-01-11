logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

El jugador que buscaron Saprissa y Alajuelense tiene nuevo equipo en Costa Rica

Un futbolista que estuvo en la órbita de Saprissa y Alajuelense definió su futuro en el fútbol costarricense. Descubre de quién se trata.

El jugador que buscaron Saprissa y Alajuelense tiene nuevo equipo en Costa Rica
© AlajuelenseEl jugador que buscaron Saprissa y Alajuelense tiene nuevo equipo en Costa Rica
marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!

El mercado de fichajes en Costa Rica vuelve a cruzar los caminos de los dos clubes más grandes del país, luego de que un futbolista que estuvo en el radar tanto del Deportivo Saprissa como de la Liga Deportiva Alajuelense finalmente definiera su futuro.

Publicidad

Tras semanas de rumores, seguimiento y versiones sobre su posible destino, el jugador tomó una decisión que lo mantendrá en el fútbol nacional, aunque lejos de Tibás y Alajuelense.

El primer mensaje de Ángel Zaldívar tras revelarse su inminente fichaje por Alajuelense

ver también

El primer mensaje de Ángel Zaldívar tras revelarse su inminente fichaje por Alajuelense

Ni Samir Taylor, ni Carlos Barahona: el inesperado futbolista que Vladimir Quesada perfila como reemplazo de Kenay Myrie

ver también

Ni Samir Taylor, ni Carlos Barahona: el inesperado futbolista que Vladimir Quesada perfila como reemplazo de Kenay Myrie

¿Cuál es el jugador con nuevo equipo en Costa Rica?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Mayron George ya es oficialmente nuevo jugador de Sporting FC, luego de completar satisfactoriamente las pruebas médicas y entrenar con el equipo.

Con estos pasos superados, el fichaje quedó cerrado y el club suma así un nuevo refuerzo de cara al próximo torneo en este 2026.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Publicidad

Mayron George estuvo en el mapa de Saprissa y Alajuelense

Alajuelense:

Mayron George había estado en la carpeta de Liga Deportiva Alajuelense tanto en el mercado de fichajes anterior como en el actual; sin embargo, su nombre fue perdiendo fuerza conforme avanzaron las negociaciones

Tras concretarse la llegada de Ángel Zaldívar, la opción de George quedó prácticamente descartada por la dirigencia rojinegra, que optó por cerrar ese refuerzo y no continuar con la puja por el atacante.

Publicidad

Saprissa:

En el caso de Saprissa, el interés fue más marcado durante el proceso, pero finalmente no prosperó por temas económicos.

Con la llegada de Tomás Rodríguez y contando ya con Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair como alternativas en el ataque, el club morado decidió bajarse de la disputa y descartar definitivamente la incorporación de Mayron George.

Publicidad
Lee también
Carevic se mete en el camino de Alajuelense y busca este delanteroLiga Deportiva Alajuelense

Carevic se mete en el camino de Alajuelense y busca este delantero

Alajuelense tiene en carpeta a este delanteroLiga Deportiva Alajuelense

Alajuelense tiene en carpeta a este delantero

Publicidad
Carevic quiere fichar al futbolista por el que se pelearon Saprissa y LDACosta Rica

Carevic quiere fichar al futbolista por el que se pelearon Saprissa y LDA

El ultimatúm de Unafut para Saprissa, Alajuelense, Herediano y CartaginésCosta Rica

El ultimatúm de Unafut para Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés

Publicidad
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo