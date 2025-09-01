“Nunca antes me habían hablado así”: Luis Vega se sincera tras firmar con Motagua y avisa a Alajuelense

Luis Fernando Vega fue una de las historias a seguir en el mercado de fichajes de Honduras.

El central estuvo dos meses como agente libre tras no renovar con Motagua pero, tras no llegar las propuestas que esperaba del exterior, optó por volver al ´Ciclón´.

Vega estuvo cerca de dejar el fútbol, pero confesó quién lo convenció de quedarse en Honduras y además reveló que propuestas tuvo del Europa.

¿Qué opciones tuvo Luis Vega de ser legionario?

El central habló tras el triunfo 3-2 de Motagua ante Real España y contó como vivió estos meses de inactividad.

“Feliz, muy emotivo. Me costó mucho regresar, gracias a Dios se me dio”, comenzó diciendo sobre su regreso a las canchas.

Consultado sobre su fallida opción de ser legionario, Vega se sinceró qué fue lo que finalmente sucedió y avisó a Alajuelense.

“Fueron decisiones personales. No vi conveniente salir en este momento, quedarme en Motagua pasó más en un tema con el profe Javier (López). Nunca me habían hablado así, me enamoró la idea y el proyecto que tiene; quiere ganar la Liga y la Copa Centroamericana. Él influyó bastante en que me quedara”.

Sobre las opciones concretas que tuvo, Vega confesó que pudo marcharse a 4 países diferentes.

“Hablé con mi representante, él me decía que me fuera. Eran 4 países: Azerbaiyán, Sheriff Tiraspol, Portugal y segunda división de España que acaba de ascender.”

Pese a no poder salir en este mercado de fichajes, Vega confesó que en Enero podría haber otra oportunidad de salir ya que cuenta con una cláusula de salida al extranjero.

