Javier López rompe el silencio y revela si hubo pelea con dos jugadores de Motagua: “Esa información es cierta…”

El entrenador de Motagua Javier López reveló que el confrontamiento con los futbolistas Jorge Serrano y Luis Vega fue real y ocurrió durante el descanso del juego contra Real España en San Pedro Sula.

El entrenador, durante una entrevista con Panorama Deportivo relató que no fue realmente una “pelea”, sino más bien un regaño para ambos futbolistas al no seguir las reglas que como plantel tienen.

Por otro lado, el estratega español dejó claro que nunca ha tenido ni siquiera la intención de renunciar a Motagua y que incluso, durante las últimas reuniones con la directiva ya se habla de renovación.

López destacó actualmente en Motagua es cuando se encuentra en su mejor momento de comunicación con los futbolistas y que esa dinámica va mejorando a diario.

Las palabras de Javier López

La comunicación con el plantel

“Desde que he llegado al club Motagua es en este momento cuando mejor relación tengo con el plantel, es más, mejor que los primeros días que fue cuando sacamos mejores resultados. La comunicación, los acuerdos y la interacción está en su mejor momento desde que llegué al club”.

No se insulta a nadie

“Aquí no se insulta a absolutamente a nadie, desde que yo llegué se habla con bastante respeto. Se habló de irme a las manos con un jugador, eso no va a existir en este equipo nunca y la forma de confrontar, que eso sí ha existido, eso se hace con los jugadores”.

Sí gritan, pero durante partidos y entrenamientos

“Nosotros gritamos mucho, somos un cuerpo técnico que grita mucho. A veces estamos en estadios con 10 mil o 15 mil personas y es difícil que se nos escuche una instrucción y en el campo de entrenamiento tenemos al jugador a 30 o 40 metros y gritamos también para meterle intensidad a los entrenamientos”.

Nunca ha renunciado

“Nunca ha existido una renuncia de Javier López ante los propietarios del club. Me hizo gracia que apareciera esa noticia y en la reciente reunión se empezó a hablar de una extensión de contrato”.

¿”La pelea” con Jorge Serrano y Luis Vega?

“Esa información es correcta a la mitad. Tenemos una norma y es que durante el descanso, jugadores y titulares que están en la banca, deben estar en el camerino para escuchar las instrucciones para la segunda parte.

“Cuando salgo del vestuario, soy el primero en salir y me encuentro a los dos jugadores fuera del vestuario (A Jorge Serrano y Luis Vega), el vestuario es pequeño y les consulto si escucharon las instrucciones y me dicen que sí. Entonces, le pregunté a Serrano cuáles eran las instrucciones, no me contestó lo que esperaba y ahí sí lo confronté y le dije que tenemos esa instrucción”.

“Cuando termina el partido hay una evaluación final y en esa evaluación final se disculparon. Vega en el camerino y Serrano en un entrenamiento”.

Jorge Serrano fue uno de los regañados por Javier López. Foto: X Motagua.

