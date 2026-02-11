Es tendencia:
“Baja”: se confirma la noticia de último momento que afecta el América vs Olimpia por la Concachampions 2026

América recibe a Olimpia en la vuelta del encuentro de la Concachampions. Los mexicanos llegan ganando la serie 1-2.

Los mexicanos sufren una baja de peso previo al juego de vuelta ante Olimpia.
Los mexicanos sufren una baja de peso previo al juego de vuelta ante Olimpia.

A tan solo unas horas de recibir al Olimpia, el América anunció una baja de peso para el juego de vuelta de la Concachampions 2026 que se disputa en el estadio la Ciudad de los Deportes.

El cuadro mexicano no podrá contar con el estadounidense Alejandro Zendejas, quien salió lesionado en el último juego ante Monterrey por la Liga MX, así lo anunció el periodista León Lecanda.

“Como reporté hace unos momentos, Alejandro Zendejas es baja para el duelo de esta noche ante Olimpia. El cuerpo técnico espera tenerlo listo para el Clásico Nacional el sábado frente a Chivas”, escribió el periodista León Lecanda de ESPN.

Sin embargo, ante la baja de Zendejas el que podría hacer su debut en la Concachampions es el brasileño Raphael Veiga, reciente fichaje del equipo de André Jardine.

El América llega al duelo con ventaja de 1-2 que sacaron en su vista a Tegucigalpa y se presentan como los favoritos para avanzar a la siguiente ronda en el torneo internacional.

Los posibles 11 titulares

América, Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Olimpia: Edrick Menjívar, Clinton Bennet, Franklin Güity, Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, Enmanuel Hernández, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jorge Benguché.

