Desde La Sele ya lo dicen: Alexandre Guimaraes recibe un mensaje que puede concretar su vuelta

El nombre de Alexandre Guimaraes es el que pica en punta, por el momento, para tomar el cargo que dejó vacante Miguel Herrera. El entrenador tico es la posibilidad que analiza Rónald González, en su rol de director de selecciones nacionales.

El ex Liga Deportiva Alajuelense se encuentra sin trabajo, por lo que su arribo a la Selección de Costa Rica no sería un problema. Lo único que quedaría es que sea aceptado por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Desde la Sele, uno de los que actualmente se mantiene en el cargo de entrenador hizo mención a su posible llegada. Randall Azofeifa, DT de la Sub-17 que logró clasificar al Mundial de Qatar 2026 este martes, habló sobre el futuro técnico de la Tricolor.

Randall Azofeifa habla sobre la posible llegada de Guimaraes a La Sele

“Lo conozco de antes de ser jugador. Guimaraes tiene muchísimas cosas positivas, ya ha estado en selección nacional, ya ha dirigido copas del mundo. Conoce al futbolista tico. Es una posibilidad“, expresó el ex Saprissa sobre el DT tico.

Sin importar quién sea, Azofeifa hizo un pedido para el próximo entrenador: “Aquí lo importante es que el entrenador sea aquel que venga a establecer parámetros correctos, que venga a dejar algo claro y bueno para el fútbol de Costa Rica. Que de nuevo nos pueda meter en competencia internacional que tanto nos gusta“.

Además de Guimaraes, según la última información, Rónald González también tendría en mente a dos técnicos extranjeros: un europeo y un sudamericano. El que asuma tendrá un amistoso contra la Selección de Inglaterra en el mes de junio.