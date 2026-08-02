Copa Centroamericana 2026: así quedó la tabla tras la Fecha 1 y qué equipos están obligados a ganar

La primera fecha de la Copa Centroamericana 2026 dejó a Motagua como el líder más contundente, mientras Diriangén, Alajuelense, Olimpia, Saprissa y Alianza también comenzaron con victoria.

La Copa Centroamericana 2026 completó su primera semana de actividad y las posiciones comenzaron a tomar forma en los cuatro grupos. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el formato obliga a reaccionar rápido: cada club disputa únicamente cuatro partidos y solo los dos primeros de cada zona avanzan a los cuartos de final.

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Motagua consiguió el resultado más contundente al golear 5-0 a Verdes FC en Belice. Diriangén también tuvo un estreno auspicioso con su victoria 4-2 sobre Plaza Amador, mientras que Olimpia superó 2-0 a Mixco. Alajuelense, Saprissa y Alianza de El Salvador completaron el grupo de ganadores.

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Herediano y Marathón igualaron sin goles, mientras que Municipal y Cartaginés repartieron puntos con un empate 1-1. Luis Ángel Firpo, Real Estelí, Alianza de Panamá y FAS todavía no debutaron porque tuvieron fecha libre.

Así quedaron las tablas de la Copa Centroamericana 2026

Grupo A

(Concacaf).

Diriangén quedó arriba de Alajuelense por diferencia de goles. Ambos se enfrentarán en la Fecha 2, por lo que el ganador puede dar un paso enorme hacia la clasificación. Xelajú tendrá jornada libre, mientras que Plaza Amador recibirá a Firpo.

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Grupo B

(Concacaf).

Alianza tomó el liderato después de vencer 2-1 a Antigua. Herediano y Marathón quedaron detrás tras empatar 0-0, mientras que Real Estelí todavía no se estrenó.

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Grupo C

(Concacaf).

Olimpia y Saprissa comenzaron con tres puntos, aunque el conjunto hondureño ocupa la cima por diferencia de goles. Los morados recibirán a Alianza de Panamá en la próxima jornada, mientras que Olimpia visitará a UMECIT.

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Grupo D

(Concacaf).

Motagua quedó como líder gracias a su goleada sobre Verdes. Cartaginés aparece segundo por delante de Municipal después del empate entre ambos, mientras que FAS comenzará su participación ante el Ciclón Azul.

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Los equipos que necesitan ganar en la Fecha 2

Todavía nadie estará matemáticamente eliminado esta semana, pero Plaza Amador, Antigua GFC, UMECIT y Verdes FC llegan con muy poco margen. Todos perdieron en su presentación y volverán a jugar en la segunda jornada. Una nueva derrota los dejaría sin puntos después de disputar la mitad de sus partidos.

Herediano tampoco puede relajarse. El empate inicial no fue un mal resultado, pero una derrota como visitante frente a Alianza podría dejar al conjunto salvadoreño con seis puntos y obligar al Team a ganar sus dos últimos partidos para no depender de otros resultados.

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Xelajú y Mixco también comenzaron con derrota, aunque tendrán jornada libre durante la Fecha 2. Ambos observarán desde afuera cómo se mueve su grupo y llegarán prácticamente obligados a ganar cuando regresen a la competencia.