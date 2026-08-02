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Copa Centroamericana 2026

Copa Centroamericana 2026: partidos de la Fecha 2, horarios y dónde ver

La segunda jornada de la fase de grupos se disputará entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto. Alajuelense, Saprissa, Herediano, Olimpia, Motagua y Municipal volverán a escena en una semana que puede empezar a marcar el rumbo de cada zona.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Así continúa la Copa Centroamericana 2026.
© Chat GPT.Así continúa la Copa Centroamericana 2026.

La Copa Centroamericana 2026 continuará esta semana con ocho partidos correspondientes a la Fecha 2. La actividad comenzará el martes 4 de agosto con tres encuentros, seguirá el miércoles con otros tres y concluirá el jueves con los dos compromisos restantes.

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Los 20 participantes están distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos. Cada club disputa cuatro partidos durante esta primera etapa y solamente los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, por lo que comenzar a sumar desde las primeras jornadas resulta fundamental.

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Partidos y horarios de la Fecha 2

Los siguientes horarios corresponden a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice. Para conocer la hora de Panamá, se debe sumar una hora.

Martes 4 de agosto

  • 6:00 p.m.: Plaza Amador vs. Luis Ángel Firpo, en el Estadio Rommel Fernández de Panamá.
  • 8:00 p.m.: Diriangén vs. Alajuelense, en el Estadio Nacional de Managua.
  • 8:00 p.m.: Antigua GFC vs. Real Estelí, en el Estadio Pensativo.
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Miércoles 5 de agosto

  • 6:00 p.m.: UMECIT vs. Olimpia, en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.
  • 8:00 p.m.: Saprissa vs. Alianza FC de Panamá, en el Estadio Ricardo Saprissa.
  • 8:00 p.m.: Alianza FC de El Salvador vs. Herediano, en el Estadio Cuscatlán.
Saprissa recibirá en La Cueva a Alianza de Panamá (Deportivo Saprissa).

Saprissa recibirá en La Cueva a Alianza de Panamá (Deportivo Saprissa).

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Jueves 6 de agosto

  • 7:00 p.m.: Verdes FC vs. Municipal, en el FFB Stadium de Belmopán.
  • 9:00 p.m.: Motagua vs. FAS, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.

En territorio panameño, Plaza Amador-Luis Ángel Firpo y UMECIT-Olimpia comenzarán a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver la Fecha 2 de la Copa Centroamericana?

Los encuentros podrán seguirse en Centroamérica mediante las señales de ESPN y el servicio de streaming Disney+. El canal específico de ESPN puede variar según el país, el operador de televisión y la programación de cada jornada.

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Concacaf también incluye su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las plataformas disponibles para los partidos de la Fecha 2. Sin embargo, el acceso a esas transmisiones puede cambiar según el territorio debido a las restricciones de los derechos televisivos.

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La jornada tendrá varios encuentros atractivos: el campeón Alajuelense visitará a Diriangén después de su estreno ante Xelajú, Saprissa recibirá a Alianza de Panamá y Herediano buscará sumar fuera de casa contra Alianza de El Salvador. Olimpia y Motagua también tendrán actividad ante UMECIT y FAS, respectivamente.

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