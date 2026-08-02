Hay consenso en Alajuelense: Ismael Rescalvo y Carlos Vela reciben la sentencia que puede costarles el puesto

Alajuelense consiguió su primera victoria en el Apertura 2026, pero el resultado no alcanzó para calmar la furia de la afición rojinegra.

El comienzo del ciclo de Ismael Rescalvo en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense está muy lejos de ser el esperado. Después de perder la Recopa de Costa Rica ante Herediano y rescatar un empate agónico frente a Sporting FC en el estreno del Apertura 2026, la Liga volvió a sufrir para derrotar 2-1 al recién ascendido Escorpiones en el estadio Alejandro Morera Soto.

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El cuadro rojinegro (que estrenó su nuevo uniforme) dominó la posesión y generó una cantidad considerablemente mayor de remates que los belemitas. Sin embargo, volvió a faltarle claridad para traducir esa superioridad en el marcador. Incluso Celso Borges desperdició un penal durante el primer tiempo.

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Con el partido 1-1 y el Morera Soto lleno de murmullos, Alexis Gamboa apareció de cabeza en el tiempo agregado para darle a Alajuelense su primera victoria del campeonato.

Los manudos piden la salida del DT y el gerente deportivo

Los fanáticos manudos se desahogaron con el tanto salvador, claro está, pero no trasladaron esa celebración a las redes sociales. En la publicación de final de partido compartida porla cuenta oficial de Alajuelense en X (ex Twitter), se multiplicó un reclamo que podría marcar el futuro del entrenador español y también el de Carlos Vela, el gerente deportivo que apostó por su contratación.

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“#Fueravelayrescalvo. UNA VERGÜENZA ESTAR TODOS LOS PARTIDOS SUFRIENDO CONTRA ESTOS EQUIPOS”, escribió uno de los aficionados. “Están a tiempo de echar a Rescalvo, pero a tiempo…”, agregó otro usuario.

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“Que se largue Rescalvo YA, ganamos pero sufrimos contra un equipo de segunda, NO HAY BANCA, que se largue Vela también” y “Fuera Ismael y fuera Vela. ¡Para mañana es muy tarde!” fueron otros de los mensajes que inundaron el posteo.

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Los contratos de Ismael Rescalvo y Carlos Vela

Ismael Rescalvo llegó para reemplazar a Óscar Ramírez, quien decidió no continuar una vez finalizado el Torneo Clausura 2026. El entrenador español firmó un contrato que lo vincula con Alajuelense hasta el final de la temporada, a mediados de 2027.

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Carlos Vela, por su parte, fue anunciado como gerente deportivo en junio de 2025 y firmó por dos años. Su contrato también finaliza a mediados de 2027, prácticamente al mismo tiempo que el de Rescalvo.