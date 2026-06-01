Durante la madrugada de este lunes, Deyver Vega sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una publicación en la que se despidió definitivamente de Saprissa.

Doce días atrás, cuando la herida del subcampeonato ante Herediano aún sangraba profusamento, el Deportivo Saprissa anunciaba a través de sus canales oficiales la desvinculación de Deyver Vega tras el cierre del Clausura 2026.

El extremo de 33 años había regresado a la institución morada en agosto de 2024 y, lamentablemente, durante la segunda mitad de 2025 y la primera de 2026 se vio alejado de las canchas por una complicada lesión en la rodilla que requirió intervención quirúrgica. De esta manera, Deyver cerró su ciclo como jugador del Monstruo con tres títulos en su vitrina y más de 100 partidos oficiales defendiendo sus colores.

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Un sentido adiós

Durante la madrugada de este lunes, el atacante sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una publicación en la que se despidió definitivamente de la institución.

Deyver compartió una serie de imágenes repasando sus dos etapas en Tibás, desde que era un juvenil (2012-2016) hasta cuando regresó como un futbolista experimentado y con roce europeo.

Una de las imágenes que compartió Deyver en su descargo en redes sociales (Instagram).

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“Agradezco al @deportivo_saprissa por la oportunidad, la confianza y las experiencias vividas durante tantos años. Los caminos se separan, pero el respeto y el agradecimiento permanecen. Gracias por permitirme ser parte de la historia de esta gran institución, me voy con mucha gratitud y orgullo por todo lo vivido“, escribió en su descargo.

El extremo jugó 166 partidos con el uniforme de la S (Instagram).

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Deyver mira hacia el futuro

Para cerrar su mensaje, Deyver Vega dejó en claro que ya se encuentra totalmente enfocado en lo que le depara su futuro como futbolista: “Con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor de mí, cierro este capítulo y afronto los nuevos retos con ilusión y determinación”.

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Deyver Vega le puso punto final a su etapa con Saprissa (Instagram).

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Con 33 años y el pase en su poder tras despedirse de Saprissa, es muy probable que al ex Herediano se le presenten varias opciones para firmar con otro club de la Primera División de Costa Rica antes de que se cierre el actual mercado de fichajes.

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Mientras tanto, el futbolista recibe a sus primeros clientes en el Deyver Vega Pádel Club, su nueva y ambiciosa apuesta en el complejo deportivo que administra junto a su esposa, Keyla Salazar.

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En síntesis