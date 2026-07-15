¿Por qué no juega Bukayo Saka en Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

Thomas Tuchel sorprendió al dejar al extremo del Arsenal entre los suplentes para el partido decisivo ante Argentina por el Mundial 2026.

Inglaterra enfrenta este miércoles a Argentina en el Atlanta Stadium por la segunda semifinal del Mundial 2026. El ganador avanzará a la gran final del domingo, donde ya espera España después de eliminar 2-0 a Francia.

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Una de las novedades más llamativas del once inglés es la ausencia de Bukayo Saka. El atacante venía siendo una de las opciones habituales de Thomas Tuchel por la derecha, pero en esta oportunidad comenzará el encuentro desde el banco.

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¿Por qué no juega Bukayo Saka contra Argentina?

Saka quedó fuera del equipo titular por una decisión táctica de Tuchel. No existe una lesión ni una suspensión que le impida jugar: antes del encuentro, el entrenador confirmó que todos sus futbolistas estaban disponibles, con excepción del lesionado Jordan Henderson y del sancionado Jarell Quansah.

Bukayo Saka arranca en el banco de suplentes vs. Argentina (Getty Images).

El técnico decidió modificar el ataque para enfrentar a Argentina y dejó al extremo del Arsenal y a Noni Madueke como sus principales alternativas para el segundo tiempo.

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Morgan Rogers, la sorpresa que reemplaza a Saka

La gran sorpresa de la formación es Morgan Rogers, quien ocupará la banda derecha y acompañará a Jude Bellingham y Anthony Gordon por detrás de Harry Kane. Será apenas su segunda titularidad en este Mundial.

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Rogers suele sentirse más cómodo por el centro o partiendo desde la izquierda, pero Tuchel apuesta por su potencia física, su conducción y su capacidad para atacar hacia adentro. Saka, mientras tanto, esperará en el banco para ingresar durante el desarrollo de la semifinal.