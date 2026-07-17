El árbitro esloveno que la FIFA eligió para el partido más importante del Mundial 2026 tiene un oscuro pasado.

La designación de Slavko Vincic como árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España volvió a poner bajo la lupa uno de los episodios más polémicos de su vida. En mayo de 2020, el esloveno fue detenido durante un operativo policial realizado en una propiedad de Bosnia y Herzegovina.

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La redada estaba relacionada con una investigación por prostitución, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, Vincic sostuvo que había llegado al lugar por una reunión de negocios y las autoridades lo liberaron pocas horas después, luego de tomarle declaración como testigo. Nunca fue acusado ni procesado por ninguno de los delitos investigados.

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Por qué fue detenido Slavko Vincic en 2020

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en Bijeljina, una ciudad de Bosnia y Herzegovina cercana a la frontera con Serbia. La Policía irrumpió en el lugar como parte de una operación contra una presunta organización vinculada con la prostitución y el narcotráfico.

En la propiedad fueron identificados 26 hombres y nueve mujeres. Durante el procedimiento también se incautaron paquetes de cocaína, armas, chalecos de protección y una importante cantidad de dinero en efectivo. Vincic se encontraba entre las personas que fueron trasladadas para prestar declaración.

Entre las detenidas estaba Tijana Maksimovic, también conocida públicamente como Tijana Ajfon, quien era investigada por su presunta participación en una red de prostitución. La presencia del árbitro en el mismo lugar provocó que inicialmente su nombre quedara relacionado con el operativo.

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Sin embargo, los investigadores no encontraron elementos que permitieran vincularlo con la organización ni con las sustancias y armas secuestradas. Después de declarar como testigo, el esloveno fue liberado sin cargos.

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La explicación de Vincic sobre la redada

Vincic explicó posteriormente que se encontraba en Bosnia y Herzegovina por motivos laborales y que había aceptado una invitación para compartir una comida. Según su versión, desconocía quiénes eran muchas de las personas presentes y qué actividades se desarrollaban en la propiedad.

El árbitro calificó aquella invitación como uno de los mayores errores de su vida y aseguró que no tenía relación con el grupo investigado. Las autoridades no formularon ninguna acusación en su contra y el caso no derivó en un proceso judicial contra el colegiado.

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Qué pasó con la carrera de Vincic después de su detención

El incidente no frenó su carrera. Vincic continuó dentro de la categoría de árbitros internacionales de la UEFA y recibió designaciones para algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo.

En 2022 dirigió la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers. Dos años después estuvo al frente de la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund en Wembley. También arbitró la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia.

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Durante el Mundial 2026 fue elegido para los encuentros Brasil vs. Marruecos, Jordania vs. Argelia y México vs. Ecuador. Su rendimiento en esos compromisos terminó de convencer al Comité de Árbitros de la FIFA para entregarle la responsabilidad de conducir la final.

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El equipo arbitral para Argentina vs. España

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Vincic estará acompañado por una terna mayoritariamente eslovena y un equipo internacional en el VAR.

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