¿Por qué Noni Madueke no juega hoy con Inglaterra vs. Argentina en el partido por el Mundial 2026?

El desequilibrante extremo, campeón con Arsenal de la Premier League, había sido titular ante Noruega. Sin embargo, Tuchel lo bajó del once inicial.

Este miércoles 15 de julio, la selección de Inglaterra chocará con Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Con el imponente Atlanta Stadium de Georgia como escenario, los ingleses buscarán bajar a la vigente campeona de la contienda por el título y medirse a España en la gran final.

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La alineación confeccionada por Thomas Tuchel presenta tres cambios en comparación a los once futbolistas que empezaron de arranque en la victoria 2-0 sobre Noruega en los tiempos extra. En ofensiva, la única variante tiene como protagonista a Noni Madueke.

¿Por qué Madueke no juega contra Argentina?

Madueke esperará su chance en el banquillo no porque presente algún tipo de lesión muscular o dolencia. Sencillamente, Tuchel apostó por Morgan Rogers como extremo derecho frente a Argentina pese a que en su club, Aston Villa, habitualmente juega como enganche, más centralizado.

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El ariete de Arsenal acumula 289 minutos disputados en cinco partidos en esta Copa del Mundo y aportó una asistencia en el triunfo 4-2 contra Croacia. Se creía que Bukayo Saka podría reemplazarlo, pero finalmente lo hará Rogers.

Así forma Inglaterra vs. Argentina

(Foto: England / X)